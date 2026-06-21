Κορωπί: Αυτοκίνητο χτύπησε παιδί με ποδήλατο που πήγαινε ανάποδα στον δρόμο – ΒΙΝΤΕΟ

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Πολύ κοντά στο να καταγραφεί μία ακόμα τραγωδία στους δρόμους της Αττικής, αυτή τη φορά στο Κορωπί, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα παιδί με ποδήλατο το οποίο πήγαινε αντίθετα σε μονόδρομο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media, μια παρέα παιδιών κινούνταν ανέμελα με τα ποδήλατά τους, πηγαίνοντας ανάποδα σε μονόδρομο (οδός Π. Μελά). Φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Γεώργα, επιχείρησαν να τη διασχίσουν κάθετα.

Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα αυτοκίνητο, η οδηγός του οποίου δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το όχημα χτύπησε τη ρόδα του προπορευόμενου ποδηλάτου, ρίχνοντας το παιδί στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, ο μικρός ποδηλάτης στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς γλίτωσε μόνο με μερικές μώλωπες και ελαφρά τραύματα.

Σοκαρισμένη η οδηγός

«Περνούσα από εκεί και είδα ένα παιδάκι πεσμένο κάτω, μετά κατέβηκε η κυρία και φώναζε και κατάλαβα τι είχε γίνει. Ήταν σε μεγάλο σοκ» περιγράφει μία κάτοικος στο notia.

Το βίντεο από το περιστατικό δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Μερτίκας, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλους τους γονείς:

«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε προ λίγου σε στενό του Κορωπίου! Μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ, το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει, είτε αφορά οδηγούς, είτε πεζούς, είτε ποδηλάτες. Γονέα που είσαι, ποιος ο ρόλος σου; Γίνονται τόσα, ακούμε άλλα τόσα κάθε μέρα και τι κάνουμε ρε παιδιά; Ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι δεν θα συμβεί σε εμάς; Τα λόγια είναι περιττά, το θαύμα έγινε! ΠΡΟΣΟΧΗ».