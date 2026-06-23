Τραμπ για Στάρμερ: «Η ενέργεια και η μετανάστευση έχουν βλάψει σοβαρά την πολιτική του θέση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ καλό άνθρωπο» και «κάπως φίλο μου». Υποστήριξε ότι η ενέργεια, η μετανάστευση και η αλλαγή στάσης στη συμφωνία για τα Νησιά Τσάγκος προκάλεσαν σημαντική πολιτική φθορά στη θέση του.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ- Στάρμερ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ καλό άνθρωπο» και «κάπως φίλο μου», ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος προκάλεσε σημαντική πολιτική φθορά στη θέση του.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμφωνία για τα Νησιά Τσάγκος, λέγοντας ότι ο Στάρμερ αρχικά δεν ήθελε να προχωρήσει, αλλά στη συνέχεια άλλαξε στάση, κάτι που χαρακτήρισε «κακή κίνηση».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της Βρετανίας είναι η ενέργεια και η μετανάστευση, τονίζοντας ότι «έχει βλάψει πολύ σοβαρά τη δική του πολιτική θέση» σε αυτούς τους τομείς.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ καλό άνθρωπο» και «κάπως φίλο μου», ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος προκάλεσε σημαντική πολιτική φθορά στη θέση του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμφωνία για τα Νησιά Τσάγκος και στη στρατηγική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Ο Τραμπ είπε ότι ο Στάρμερ αρχικά δεν ήθελε να προχωρήσει στη συμφωνία, αλλά στη συνέχεια άλλαξε στάση.

«Αυτό ήταν κακή κίνηση. Τον έβλαψε πολύ», δήλωσε.

Οι αναφορές Τραμπ σε ενέργεια και μετανάστευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της Βρετανίας είναι η ενέργεια και η μετανάστευση. Ο ίδιος συνέδεσε τους χειρισμούς του Κιρ Στάρμερ σε αυτούς τους τομείς με τη φθορά της κυβέρνησής του.

«Του εύχομαι τα καλύτερα, αλλά η ενέργεια και η μετανάστευση είναι τα μεγάλα ζητήματα και έχει βλάψει πολύ σοβαρά τη δική του πολιτική θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά από τον Λευκό Οίκο.

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