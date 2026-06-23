Τραμπ για Στάρμερ: «Η ενέργεια και η μετανάστευση έχουν βλάψει σοβαρά την πολιτική του θέση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ καλό άνθρωπο» και «κάπως φίλο μου», ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος προκάλεσε σημαντική πολιτική φθορά στη θέση του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμφωνία για τα Νησιά Τσάγκος και στη στρατηγική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Ο Τραμπ είπε ότι ο Στάρμερ αρχικά δεν ήθελε να προχωρήσει στη συμφωνία, αλλά στη συνέχεια άλλαξε στάση.

«Αυτό ήταν κακή κίνηση. Τον έβλαψε πολύ», δήλωσε.

Οι αναφορές Τραμπ σε ενέργεια και μετανάστευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της Βρετανίας είναι η ενέργεια και η μετανάστευση. Ο ίδιος συνέδεσε τους χειρισμούς του Κιρ Στάρμερ σε αυτούς τους τομείς με τη φθορά της κυβέρνησής του.

«Του εύχομαι τα καλύτερα, αλλά η ενέργεια και η μετανάστευση είναι τα μεγάλα ζητήματα και έχει βλάψει πολύ σοβαρά τη δική του πολιτική θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά από τον Λευκό Οίκο.