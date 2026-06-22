Κερατέα: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε καλάμια – Η πυροσβεστική έβλεπε την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, δείτε φωτογραφίες

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση και συγκεκριμένα σε καλάμια μέσα σε ρεματιά. Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και οι δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς να απειληθούν κατοικίες και υποδομές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 22:00. Στο σημείο επιχειρούν 73 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.

Δείτε φωτογραφίες

Λόγω της πυρκαγιάς έκλεισε η Λεωφόρος Λαυρίου στη διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ στο ρεύμα προς Λαύριο και τα οχήματα κινούνταν μέσα από την Πλάκα Κερατέας.

Λίγο μετά τις 23:00 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς.