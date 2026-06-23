Ισραήλ: Νετανιάχου, Κατς και Ζαμίρ δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν

Η ισραηλινή ηγεσία δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, με στόχο την αντιμετώπιση απειλών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας.

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Καπνοί υψώνονται από περιοχές του νοτίου Λιβάνου μετά τα ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες. Πηγή: Reuters
Καπνοί υψώνονται από περιοχές του νοτίου Λιβάνου μετά τα ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες. Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο αρχηγός του στρατού, Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσαν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις του Ισραήλ θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την «εξουδετέρωση» απειλών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας.
  • Οι τρεις αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές πως «η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη κατευθυντήρια αρχή» των ενεργειών τους.

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο αρχηγός του στρατού, Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσαν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από σύσκεψη για θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις του Ισραήλ θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την «εξουδετέρωση» απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι τρεις αξιωματούχοι «κατέστησαν σαφές πως η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη κατευθυντήρια αρχή» των ενεργειών τους.

Πηγή: Reuters

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