Ισραήλ: Νετανιάχου, Κατς και Ζαμίρ δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο αρχηγός του στρατού, Εϊάλ Ζαμίρ, δήλωσαν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από σύσκεψη για θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις του Ισραήλ θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την «εξουδετέρωση» απειλών κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, την καταστροφή υποδομών ενόπλων οργανώσεων και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι τρεις αξιωματούχοι «κατέστησαν σαφές πως η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη κατευθυντήρια αρχή» των ενεργειών τους.

Πηγή: Reuters