Κερατσίνι: Δύο συλλήψεις έπειτα από καταδίωξη – Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του στο Κερατσίνι, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα. Η μοτοσικλέτα τους συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, χωρίς να τραυματιστούν τα παιδιά, ενώ οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και συνελήφθησαν για παραβάσεις του ΚΟΚ και απείθεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι.
  • Η μοτοσικλέτα τους συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε ανήλικους μαθητές. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί σε παιδιά.
  • Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες και ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις του ΚΟΚ και απείθεια.

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο βρίσκονταν ανήλικοι μαθητές.

Η πορεία της καταδίωξης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:30, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει.

Ο 25χρονος κινήθηκε μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου προς την Αθήνα και στη συνέχεια μέσω της λεωφόρου Σχιστού κατέληξε στο Κερατσίνι. Στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των παιδιών και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για απείθεια.

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