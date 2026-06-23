Κερατσίνι: Δύο συλλήψεις έπειτα από καταδίωξη – Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο βρίσκονταν ανήλικοι μαθητές.

Η πορεία της καταδίωξης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:30, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει.

Ο 25χρονος κινήθηκε μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου προς την Αθήνα και στη συνέχεια μέσω της λεωφόρου Σχιστού κατέληξε στο Κερατσίνι. Στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των παιδιών και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για απείθεια.