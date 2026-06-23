Μουντιάλ 2026: Τα 18 γκολ του Λιονέλ Μέσι στον θεσμό – Δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 18 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, σημειώνοντας δύο τέρματα στη φετινή διοργάνωση του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αυστρία. Με αυτή την επίδοση, ο Αργεντινός σταρ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε ως πρώτο σκόρερ του θεσμού, ενώ 12 από τα συνολικά του τέρματα έχουν επιτευχθεί μετά τα 35 του χρόνια.

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Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 18 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τα δύο τέρματα που σημείωσε απέναντι στην Αυστρία. Ο Αργεντινός σταρ ξεπέρασε τον μέχρι πρότινος πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, Μίροσλαβ Κλόζε.
  • Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής είχε πετύχει το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006, ενώ το 2022 στο Κατάρ σημείωσε επτά τέρματα και οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τίτλου.
  • Ο Μέσι έχει σημειώσει τα 12 από τα 18 γκολ του σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τα 35 του χρόνια. Ο «Pulga» έχει συμβάλει σχεδόν στο 25% των τερμάτων που έχουν σημειώσει στη διοργάνωση ποδοσφαιριστές ηλικίας 35 ετών και άνω.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 18 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τα δύο τέρματα που σημείωσε απέναντι στην Αυστρία. Ο Αργεντινός σταρ ανέβασε την επίδοσή του στα πέντε γκολ στη φετινή διοργάνωση και ξεπέρασε τον μέχρι πρότινος πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, Μίροσλαβ Κλόζε.

Το ρεκόρ του Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής έχει πλέον δύο γκολ περισσότερα από τον Γερμανό πρώην επιθετικό και συνεχίζει να γράφει ιστορία με την Αργεντινή. Ο Μέσι είχε πετύχει το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο το 2006, στη νίκη με 6-0 απέναντι στη Σερβία/Μαυροβούνιο, στα γήπεδα της Γερμανίας.

Στη διοργάνωση του 2010, στη Νότια Αφρική, ο Αργεντινός δεν βρήκε δίχτυα. Το 2014 σημείωσε τέσσερα γκολ στην πορεία της «Αλμπισελέστε» μέχρι τον τελικό, ενώ το 2018, στη Ρωσία, σκόραρε μία φορά. Στο Κατάρ, το 2022, πέτυχε επτά τέρματα και οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τίτλου.

Τα γκολ μετά τα 35 του χρόνια

Ο Μέσι έχει σημειώσει τα 12 από τα 18 γκολ του σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τα 35 του χρόνια. Ο «Pulga» έχει συμβάλει σχεδόν στο 25% των τερμάτων που έχουν σημειώσει στη διοργάνωση ποδοσφαιριστές ηλικίας 35 ετών και άνω.

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