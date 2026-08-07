Ανακοίνωσε και Τζενεπό ο Παναιτωλικός

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της απόκτησης του Μάρβελους Νακάμπα, ο Παναιτωλικός προχώρησε και σε δεύτερο μεταγραφικό «χτύπημα». Συγκεκριμένα, ο σύλλογος από το Αγρίνιο ανακοίνωσε την απόκτηση για δύο χρόνια του διεθνούς ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα του Μάλι, Μούσα Τζενεπό, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του έχει φορέσει -μεταξύ άλλων- τις φανέλες των Σταντάρ Λιέγης, Σαουθάμπτον και Αντάλιασπορ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

«Ο Μούσα Ντζενεπό (Moussa Djenepo) υπέγραψε συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό διετούς διάρκειας. Γεννήθηκε στο Μάλι στις 15.06.1998 και άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Yeelen, απ’ την οποία το καλοκαίρι του 2017 μεταγράφηκε στη Standard Liège. Δύο χρόνια μετά αποκτήθηκε από τη Southampton και το 2023 επέστρεψε στην ομάδα του Βελγίου. Ακολούθησε ο δανεισμός του στην Antalyaspor, ενώ το καλοκαίρι του 2025 παραχωρήθηκε στην Esteghlal του Ιράν απ’ την οποία αποχώρησε πρόσφατα. Έχει περισσότερες από 220 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες, ενώ είναι διεθνής (35 συμμετοχές) με την Εθνική Μάλι.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»