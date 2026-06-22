Τσεχία: Η κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία από το 2027 – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

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Σε μια ριζική μεταρρύθμιση, με στόχο τον περιορισμό του χρόνου που περνούν οι μαθητές μπροστά από τις οθόνες, προχωρά η Τσεχία. Η κυβέρνηση της χώρας κατέθεσε επίσημα νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, με ορίζοντα εφαρμογής τον Σεπτέμβριο του 2027, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις.

Με την κίνηση αυτή, η Τσεχία ευθυγραμμίζεται με μια διαρκώς διογκούμενη διεθνή τάση που αποσκοπεί στην προστασία της συγκέντρωσης και της ψυχικής υγείας των παιδιών εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

«Μπλόκο» και στα διαλείμματα με ελάχιστες εξαιρέσεις

Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυστηρό, καθώς η απαγόρευση δεν θα περιορίζεται μόνο στην ώρα της παράδοσης των μαθημάτων, αλλά θα επεκτείνεται και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

«Τα σχολεία δεν θα μπορούν να επιτρέπουν στους μαθητές να περνούν το διάλειμμά τους με τα κινητά τους τηλέφωνα», αναφέρεται ρητά στο νομοσχέδιο.

Ωστόσο, η κυβερνητική πρόταση προβλέπει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας και εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν:

Λόγους υγείας (π.χ. παρακολούθηση δεικτών για μαθητές με χρόνιες παθήσεις).

Εκπαιδευτικούς σκοπούς, εφόσον η χρήση των συσκευών κρίνεται απαραίτητη από το εκάστοτε σχολείο για τις ανάγκες του μαθήματος.

Το διεθνές «ντόμινο» απαγορεύσεων

Η πρωτοβουλία της Πράγας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κύματος μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνολογίας στους ανηλίκους:

Κινητά τηλέφωνα: Μόλις αυτόν τον μήνα, η Πολωνία προστέθηκε στη λίστα των χωρών, όπως η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία, που έχουν ήδη απαγορεύσει τα smartphone στα σχολεία, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τη συμπεριφορά και τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών.

Czech Republic to Ban Phones in Classroomshttps://t.co/f5r8BN83DO pic.twitter.com/N65QcnNhv2 — Sada ElBalad English (@SeeNewsEGY) June 21, 2026



Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η Αυστραλία υπήρξε πρωτοπόρος στην απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα social media, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε πρόσφατα έναν αντίστοιχο σχεδιασμό για άτομα κάτω των 16 ετών.

Στο «στόχαστρο» και τα social media

Η τσεχική κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει ακόμη παραπέρα. Όπως δήλωσε ο Αντρέι Μπάμπις, στο τραπέζι των συζητήσεων, βρίσκεται και ο περιορισμός της πρόσβασης των παιδιών, σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Πράγα εξετάζει σοβαρά το παράδειγμα της Γαλλίας και άλλων χωρών, οι οποίες υιοθετούν πλέον μια σαφώς πιο σκληρή στάση, θορυβημένες από τις επιστημονικές ενδείξεις για τις αρνητικές επιπτώσεις των social media στην αντίληψη, την ψυχολογία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Πηγή: Reuters