Νιγηρία: 308 όμηροι διασώθηκαν σε μια πρωτοφανή επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων – Αστυνομικοί αγκαλιάζουν μικρά παιδιά

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Περισσότερα από 300 άτομα που είχαν απαχθεί στη Νιγηρία, διασώθηκαν από τις Αρχές, σε αυτό που η προεδρία της χώρας, περιγράφει ως τη μεγαλύτερη επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Η γιγάντια επιχείρηση στο Εθνικό Πάρκο

Τα θύματα εντοπίστηκαν και απελευθερώθηκαν στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κάιντζι στην πολιτεία Νίγηρ. Στη συντονισμένη επιχείρηση, συμμετείχαν ο στρατός, η αστυνομία, η μονάδα πληροφοριών και το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας.

Ανάμεσα στους 308 διασωθέντες, περιλαμβάνονται 163 άνθρωποι που είχαν απαχθεί τον Φεβρουάριο στις κοινότητες Γουόρο και Νούκου της πολιτείας Κουάρα, όπου δεκάδες πολίτες έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τουλάχιστον 145 άτομα από την πολιτεία Νίγηρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν συλλήψεις υπαιτίων, ενώ τα θύματα λαμβάνουν ιατρική φροντίδα σε στρατιωτική εγκατάσταση πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Οι δηλώσεις της προεδρίας

«Ο Πρόεδρος Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου, χαιρετίζει θερμά την επιτυχημένη διάσωση 308 Νιγηριανών πολιτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας, Μπάγιο Ονανούγκα, χαρακτηρίζοντας τη δράση ως τη «μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε ποτέ σε μία ημέρα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Τινούμπου, έκανε λόγο για σαφή βελτίωση στον συντονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας.

We’ve save Nigeria from Bankruptcy – Tinubu pic.twitter.com/zr8elbSjDR — Seyitinubulover (@seyitinubulover) August 7, 2026

Η φρίκη των επιθέσεων και η δράση των τζιχαντιστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένοπλοι τζιχαντιστές επιχείρησαν να επιβάλουν ένα παράλληλο σύστημα διακυβέρνησης, απαιτώντας από τους κατοίκους του χωριού Γουόρο, να αποκηρύξουν τη νιγηριανή κυβέρνηση και το Σύνταγμα.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε τη βαναυσότητα των επιτιθέμενων, αναφέροντας πως πολλά από τα θύματα βρέθηκαν δεμένα χειροπόδαρα, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς ή έχοντας υποστεί αποκεφαλισμό. Η κυβέρνηση απέδωσε την επίθεση στη Μπόκο Χαράμ, αν και η οργάνωση δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

Διασπορά της αβεβαιότητας στη χώρα

Η επιτυχής αυτή έκβαση, προέκυψε λίγες εβδομάδες μετά την απελευθέρωση 44 μαθητών και δασκάλων στην πολιτεία Όγιο, οι οποίοι παρέμειναν όμηροι για περισσότερες από 50 ημέρες.

Ωστόσο, η έξαρση των απαγωγών στο βόρειο-κεντρικό και νότιο τμήμα της Νιγηρίας τροφοδοτεί έντονες ανησυχίες, ότι η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία εξαπλώνονται πλέον ταχύτατα, εκτός των παραδοσιακών ζωνών σύγκρουσης.

Πηγή: Al Jazeere