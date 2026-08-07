Οι διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 64χρονος σε πισίνα ξενοδοχείου – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Ένας 64χρονος Έλληνας τουρίστας έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (6/8) στην πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του στη ζωή, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου λόγω έλλειψης ναυαγοσώστη. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι διακοπές ενός 64χρονου Έλληνα τουρίστα κατέληξαν σε τραγωδία, καθώς έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά.
  • Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
  • Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι διακοπές ενός 64χρονου Έλληνα τουρίστα στα Χανιά κατέληξαν σε τραγωδία καθώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (6/8), όταν έκανε μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου που διέμενε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω του συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.

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