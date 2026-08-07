Οι διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 64χρονος σε πισίνα ξενοδοχείου – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι διακοπές ενός 64χρονου Έλληνα τουρίστα στα Χανιά κατέληξαν σε τραγωδία καθώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (6/8), όταν έκανε μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου που διέμενε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω του συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.