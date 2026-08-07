Οι διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 64χρονος σε πισίνα ξενοδοχείου – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Οι διακοπές ενός 64χρονου Έλληνα τουρίστα στα Χανιά κατέληξαν σε τραγωδία καθώς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης (6/8), όταν έκανε μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου που διέμενε.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω του συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.
Η νεκροψία-νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.