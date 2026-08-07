Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο (8/8) σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο θα διατρέχουν αύριο, Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί για αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο 8/8 για την Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας.
  • Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

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Η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο θα διατρέχουν αύριο Σάββατο (8/8) κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά σε επίπεδο επικινδυνότητας 4, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

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Συγκεκριμένα, για αύριο Σάββατο 08 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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