Γαλλία – Ιράκ: Προσωρινή διακοπή λόγω κακοκαιρίας στο ματς του Μουντιάλ 2026 – Ο Εμπαπέ ισοφάρισε την επίδοση του Βραζιλιάνου Ρονάλντο

Η αναμέτρηση Γαλλία – Ιράκ για τον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 διακόπηκε προσωρινά λόγω έντονης βροχής και ακραίων καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα, ο Κιλιάν Μπαπέ είχε ανοίξει το σκορ για τη Γαλλία και έφτασε τα 15 γκολ σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ρονάλντο Ναζάριο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η έντονη βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή του αγώνα Γαλλία – Ιράκ για το Μουντιάλ 2026, με τη FIFA να ανακοινώνει «καθεστώς ακραίων καιρικών φαινομένων».
  • Νωρίτερα, ο Κιλιάν Μπαπέ είχε ανοίξει το σκορ για τη Γαλλία στο 14ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα 1-0 στην ομάδα του.
  • Με το τέρμα που σημείωσε, ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε συνολικά τα 15 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ρονάλντο Ναζάριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η έντονη βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Γαλλία – Ιράκ, για τον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οδήγησαν τους διαιτητές στην προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η FIFA ανακοίνωσε ότι ο αγώνας τέθηκε σε «καθεστώς ακραίων καιρικών φαινομένων», καθώς κεραυνοί πλησίαζαν το γήπεδο. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι άδειασαν τις εξέδρες για λόγους ασφαλείας.

Το γκολ του Μπαπέ στο 14ο λεπτό

Νωρίτερα, ο Κιλιάν Μπαπέ είχε ανοίξει το σκορ για τη Γαλλία στο 14ο λεπτό, με δυνατό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή. Ο αρχηγός των «τρικολόρ» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 1-0.

Η φάση ξεκίνησε από τον Μικαέλ Ολίσε, ο οποίος τροφοδότησε τον συμπαίκτη του. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εκτέλεσε με το αριστερό και πέτυχε το τρίτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ.

Ο Μπαπέ έφτασε τα 15 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα

Με το τέρμα που σημείωσε απέναντι στο Ιράκ, ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε συνολικά τα 15 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και ισοφάρισε την επίδοση του Ρονάλντο Ναζάριο.

Στη σχετική λίστα των κορυφαίων σκόρερ της διοργάνωσης, ο Λιονέλ Μέσι μετρά 18 γκολ, ενώ ο Μίροσλαβ Κλόζε έχει πετύχει 16 τέρματα.

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