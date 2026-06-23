Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Παραμένουν ανοιχτά – «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα»

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται θετικά και τόνισε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει πλήρως ανοιχτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν:

Τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

«Έχουμε ένα ανοιχτό Στενό και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε όποιες ενέργειες κρίνουν απαραίτητες, εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία.

«Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Όσο μας σέβεται, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα», ανέφερε.

Ο μηχανισμός για τη διέλευση πλοίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι τα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προμηθευτές θα είναι Αμερικανοί αγρότες.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος σημείωσε ότι βασικός στόχος των συνομιλιών ήταν η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτό το Στενό. Είναι ανοιχτό», δήλωσε.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ γνωστοποίησε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Ο μηχανισμός αυτός έχει στόχο την αποφυγή εντάσεων, παρεξηγήσεων και πιθανών συγκρούσεων.

Διαφορετικές θέσεις για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε, μέσω ανάρτησής του, ότι το Ιράν αναμένεται να αποδεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις στις πυρηνικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις του, με στόχο τη διασφάλιση της «πυρηνικής διαφάνειας» για τα επόμενα χρόνια.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συμφώνησε, κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία, να επιτρέψει εκ νέου την πρόσβαση επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Μετά τις δηλώσεις του Βανς για αποδοχή διεθνών επιθεωρήσεων, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, διέψευσε ότι υπήρξε σχετική συμφωνία. Όπως δήλωσε, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στις πολυμερείς συνομιλίες της Ελβετίας και η Τεχεράνη δεν ανέλαβε «καμία νέα δέσμευση» στο συγκεκριμένο ζήτημα.