Κιμ Γιονγκ Ουν: Η Βόρεια Κορέα θεωρεί το πυρηνικό της καθεστώς απάντηση στη διεθνή ανασφάλεια

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η άσκηση του δικαιώματος της Βόρειας Κορέας να λειτουργεί ως πυρηνική δύναμη αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης και σύνθετης κατάστασης στη διεθνή ασφάλεια, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Όπως ανέφερε το KCNA, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας.

Η τοποθέτηση του Κιμ Γιονγκ Ουν εντάσσεται στο πλαίσιο της πάγιας θέσης της Πιονγκγιάνγκ για τον ρόλο του πυρηνικού της προγράμματος στην εθνική της ασφάλεια, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: Reuters