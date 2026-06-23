Μουντιάλ: Ο Εμπαπέ έφτασε τα 16 γκολ και έπιασε τον Κλόζ, στον πίνακα των σκόρερ, μετά το λάθος του Ιράκ – Δείτε βίντεο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σημείωσε το 16ο γκολ του σε Μουντιάλ στον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ, ο οποίος είχε διακοπεί λόγω καταρρακτώδους βροχής. Με αυτό το τέρμα, ο Γάλλος σταρ ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στον πίνακα των σκόρερ και απέχει πλέον δύο γκολ από τον Λιονέλ Μέσι, που βρίσκεται στην κορυφή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Κίλιαν Εμπαπέ, Γαλλία, Ιράκ, Μουντιάλ 2026
He made that look easy. Photograph: James Lang/IMAGN IMAGES/Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κιλιάν Εμπαπέ σημείωσε το 16ο γκολ του σε Μουντιάλ, λίγη ώρα μετά την επανέναρξη του αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ, ο οποίος είχε διακοπεί για δύο ώρες.
  • Η Γαλλία βρήκε δίχτυα εκμεταλλευόμενη ένα σοβαρό λάθος των παικτών του Ιράκ στην επαναφορά της μπάλας.
  • Με αυτό το γκολ, ο Γάλλος σταρ έφτασε τα 16 τέρματα σε Μουντιάλ και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στη σχετική λίστα, απέχοντας πλέον δύο γκολ από τον Μέσι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σημείωσε το 16ο γκολ του σε Μουντιάλ, λίγη ώρα μετά την επανέναρξη του αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ, ο οποίος είχε διακοπεί για δύο ώρες εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε τη Φιλαδέλφεια.

Η Γαλλία βρήκε δίχτυα εκμεταλλευόμενη ένα σοβαρό λάθος των παικτών του Ιράκ στην επαναφορά της μπάλας. Ο αμυντικός έδωσε πάσα στον τερματοφύλακα, εκείνος έκανε λάθος κοντρόλ και ο Ντεμπελέ μοίρασε την μπάλα στον Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία.

Με αυτό το γκολ, ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ έφτασε τα 16 τέρματα σε Μουντιάλ και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στη σχετική λίστα. Ο Εμπαπέ απέχει πλέον δύο γκολ από τον Μέσι, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 18.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ