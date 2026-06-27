Κβαντικό μυστήριο «ζωντανεύει» σε μια δεξαμενή νερού: Η ανακάλυψη που εκπλήσσει τους επιστήμονες

Ο κόσμος της κβαντικής φυσικής είναι γεμάτος από φαινόμενα που μοιάζουν να αψηφούν την κοινή λογική. Συχνά, η μελέτη αυτών των «κρυφών» μηχανισμών στο εργαστήριο αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τους επιστήμονες.

Μια νέα, πρωτοποριακή έρευνα όμως, κατάφερε να φέρει ένα τέτοιο κβαντικό μυστήριο στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας κάτι απλό: το νερό.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στροβιλιζόμενα κύματα νερού για να προσομοιώσουν ένα κβαντικό φαινόμενο, ανακαλύπτοντας περιστρεφόμενα μοτίβα δεσμών που θα μπορούσαν να εμβαθύνουν την κατανόηση κρυφών κβαντικών φαινομένων.

Στον παράξενο κόσμο της κβαντικής φυσικής, τα σωματίδια μπορούν να επηρεαστούν από δυνάμεις μέσα από τις οποίες δεν περνούν ποτέ άμεσα.

Ένα διάσημο παράδειγμα είναι το φαινόμενο Αχαρόνοφ-Μπομ (AB), στο οποίο τα ηλεκτρόνια μεταβάλλονται από ένα μαγνητικό πεδίο ακόμη και όταν αποφεύγουν το ίδιο το πεδίο.

Αν και οι επιστήμονες προέβλεψαν το φαινόμενο το 1959, η πειραματική του απόδειξη χρειάστηκε περισσότερα από 20 χρόνια, επειδή οι αλλαγές στην κυματική συμπεριφορά των ηλεκτρονίων ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθούν άμεσα.

Τώρα, ερευνητές από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Οκινάουα (OIST), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Όσλο και το Πανεπιστήμιο Adolfo Ibáñez, αναπαρήγαγαν και επέκτειναν το φαινόμενο Αχαρόνοφ-Μπομ (AB) χρησιμοποιώντας μια απροσδόκητα απλή διάταξη:

Μια δεξαμενή νερού. Τα ευρήματά τους, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο Communications Physics, δείχνουν ότι τα κύματα νερού που κατευθύνονται προς μια στροβιλιζόμενη δίνη από αντίθετες κατευθύνσεις δημιουργούν εντυπωσιακά περιστρεφόμενα μοτίβα.

Αυτά περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες γραμμές προσωρινά στάσιμου νερού, οι οποίες εξαπλώνονται προς τα έξω ενώ στρέφονται αργά.

Μια απροσδόκητη ανακάλυψη μέσα στη δίνη

«Ήταν κάτι νέο και απροσδόκητο», λέει ο Aditya Singh, υποψήφιος διδάκτορας στη Μονάδα Μη Γραμμικής Φυσικής και Φυσικής Εκτός Ισορροπίας (Nonlinear and Non-equilibrium Physics Unit) και πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

«Αυτό είναι που κάνει αυτό το σύστημα αναλόγου ρευστών τόσο πολύτιμο. Αποκαλύπτει τοπολογικά φαινόμενα —κυματικές συμπεριφορές που εμφανίζονται σε ολόκληρο το σύστημα— τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ορατά σε κβαντικά πειράματα».

Από την κβαντική θεωρία στα πειράματα με δεξαμενές νερού

Η έρευνα εμπνεύστηκε από μια μελέτη του 1980 του θεωρητικού φυσικού Μάικλ Μπέρι (Michael Berry), ο οποίος απέδειξε ότι το φαινόμενο AB θα μπορούσε να αναπαραχθεί σε ένα κλασικό σύστημα ρευστών. Στην κβαντική εκδοχή του φαινομένου, τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από ένα σφιχτά τυλιγμένο σύρμα που ονομάζεται πηνίο (solenoid).

Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από το πηνίο, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που περιορίζεται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό του. Παρόλο που τα ηλεκτρόνια κινούνται έξω από το μαγνητικό πεδίο, οι κυματικές τους ιδιότητες εξακολουθούν να μετατοπίζονται ως προς τη φάση τους.

Ο Μπέρι αντικατέστησε το πηνίο με μια δίνη που σχηματίστηκε στην αποχέτευση μιας δεξαμενής νερού. Αντί για ηλεκτρόνια, έστειλε κύματα νερού κατά μήκος της δεξαμενής, έτσι ώστε να κινούνται γύρω από τη δίνη και όχι μέσα από αυτήν.

Τα κύματα εμφάνισαν ένα παραμορφωμένο μοτίβο που έμοιαζε με τρίαινα γύρω από τη δίνη, αποκαλύπτοντας μια αλλαγή στη φάση. «Με τα κύματα να ταξιδεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, βλέπεις ένα είδωλο του μοτίβου σαν σε καθρέφτη», προσθέτει ο Jonas Rønning, συν-πρώτος συγγραφέας και πρώην μεταδιδακτορικός ερευνητής στη μονάδα του OIST.

«Το ερώτημα για εμάς ήταν: τι συμβαίνει αν στείλεις κύματα και από τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα; Πιστεύαμε ότι τα μοτίβα μπορεί να εξουδετέρωναν το ένα το άλλο ή ότι θα ήταν ορατά και τα δύο μοτίβα τρίαινας, αλλά η διαίσθησή μας ήταν εντελώς λανθασμένη».

Αντίθετα κύματα νερού δημιουργούν περιστρεφόμενα μοτίβα

«Για να το διερευνήσει αυτό, η ομάδα δημιούργησε μια δίνη στο κέντρο μιας μεγάλης, ειδικά κατασκευασμένης δεξαμενής νερού και έστειλε κύματα από αντίθετες πλευρές, ώστε να συγκρουστούν και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας φως κάτω από τη δεξαμενή και μια κάμερα υψηλής ταχύτητας, οι ερευνητές κατέγραψαν πώς εξελίσσονταν τα μοτίβα των κυμάτων στην επιφάνεια με την πάροδο του χρόνου».

«Χωρίς τη δίνη, τα αντίθετα κύματα σχηματίζουν κανονικά ένα μοτίβο στάσιμου κύματος, στο οποίο τα κύματα φαίνονται σταθερά στη θέση τους. Αυτά τα μοτίβα περιέχουν στάσιμα μέτωπα κύματος, όπου τα κύματα έχουν την ίδια φάση».

«Η εισαγωγή μιας δίνης άλλαξε εντελώς τη συμπεριφορά. Η δίνη μετατόπισε τη φάση των κυμάτων, μεταβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούσαν (συμβάλλονταν) τα στάσιμα κύματα. Αυτό παρήγαγε περιστρεφόμενες δεσμικές γραμμές, δηλαδή περιοχές όπου το ύψος του κύματος μηδενίζεται».

«Όταν είδαμε για πρώτη φορά αυτές τις γραμμές, νομίζαμε ότι επρόκειτο για κάποιο σφάλμα του πειράματος», λέει ο Singh. «Όταν όμως τις είδαμε και στις προσομοιώσεις μας, αφήσαμε τα πάντα στη μέση και υπολογίσαμε γρήγορα τα μαθηματικά που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται».

Οι περιστρεφόμενες δεσμικές γραμμές αποκαλύπτουν μια κρυφή φυσική

Οι δεσμικές γραμμές εμφάνισαν μια ασυνήθιστη συμπεριφορά. Περιστρέφονταν πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της δίνης, και όσο πιο ισχυρή γινόταν η ροή της δίνης, τόσο περισσότερες δεσμικές γραμμές εμφανίζονταν.

Επειδή η ανακάλυψη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη αν οι δεσμικές γραμμές θα μπορούσαν να έχουν πρακτικές εφαρμογές. Ωστόσο, ο επικεφαλής συγγραφέας, Καθηγητής Mahesh Bandi, αναφέρει ότι το σύστημα ανοίγει πολλές πιθανότητες για μελλοντική μελέτη.

«Μια κατεύθυνση είναι να κάνουμε το σύστημα πιο περίπλοκο, εισάγοντας πολλαπλές δίνες και διατάσσοντάς τις σε ένα πλέγμα», λέει ο Bandi. «Αυτή η διάταξη θα αντανακλούσε τις συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα υπεραγώγιμα υλικά, με τα κύματα του νερού να συμπεριφέρονται σαν υπερρεύμα.

Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα δούμε — και αυτό ακριβώς είναι που αξίζει τον κόπο». Πιο γενικά, τα ευρήματα δείχνουν πώς οι απλές κλασικές αναλογίες μπορούν να προσφέρουν μια βαθύτερη ματιά στον κβαντικό κόσμο.

«Οι θεωρητικοί μπορεί να προβλέψουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τα κβαντικά πειράματα δεν θα μπορούσαν να τα δουν», λέει ο Bandi. «Με ανάλογα συστήματα όπως αυτό, μπορούμε».