Λητή Θεσσαλονίκης: Από τον δρόμο ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά – Αναμένεται η ταυτοποίηση της 2ης σορού

Τραγικό ήταν το αποτέλεσμα της φωτιάς στη Λητή Θεσσαλονίκης χτες Τρίτη, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν πατέρα και ένα παιδί, του οποίου η σορός όμως δεν έχει ακόμα επίσημα ταυτοποιηθεί. Υπενθυμίζεται πως στην αυλή του σπιτιού του βρέθηκε απανθρακωμένος ο δάσκαλος του χωριού, ενώ μία ακόμα σορός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας.

Η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, καθώς προσπάθησε να σώσει το παιδί της.

Όπως μετέδωσε ο ANT1, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο κατάλυμα της οικογένειας, λίγο έξω από τη Λήτη, μία απανθρακωμένη σορό. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αναγνώριση, ωστόσο όλοι εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείτο. Σύμφωνα με τον ANT1 το άψυχο σώμα εντοπίστηκε κάτω από συντρίμμια από τη σκεπή και από ένα παράθυρο.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Λήτης ανέφερε πως βγήκε ανακοίνωση για εκκένωση του χωριού αλλά μάλλον η οικογένεια, όπως και άλλοι, έμειναν για να προστατεύσουν το σπίτι και την περιουσία τους.

Το σημείο «0»

Η φωτιά ξεκίνησε στις 14.30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ έχουν συλλέξει και βιντεοληπτικό υλικό. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε στο πρανές ενός δρόμου με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει 3, 4 οχήματα τα οποία πέρασαν από το συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά .

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, έχουν ταυτοποιήσει τα οχήματα και τους οδηγούς.

Τα σενάρια που εξετάζονται για το πώς ξέσπασε η φωτιά είναι δύο:

Το ένα είναι από αναμμένο τσιγάρο και

Το άλλο από κάποιο πυρακτωμένο σωματίδιο από την εξάτμιση από κάποιο όχημα.

Αναμένεται εξέταση DNA για την ταυτοποίηση του 12χρονου

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μετέτρεψαν μια αρχικά μικρή εστία φωτιάς σε ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο. Στις 17:00 το απόγευμα, πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο έξω από το ολοσχερώς κατεστραμμένο σπίτι του. Η σύντροφός του διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στα χέρια, στους μηρούς και στο πρόσωπο, ενώ σε κατάσταση σοκ φώναζε συνεχώς «το παιδί, το παιδί», καθώς ο 12χρονος αγνοούνταν.

Ώρες αργότερα εντοπίστηκε η δεύτερη απανθρακωμένη σορός, η οποία φέρεται να ανήκει στον 12χρονο. Η ταυτοποίησή της αναμένεται να ολοκληρωθεί με εξέταση DNA.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης και στις 22:30 οι διασώστες εντόπισαν τη δεύτερη σορό μέσα στα συντρίμμια της κατοικίας, κάτω από ένα παράθυρο, σε δωμάτιο που είχε καταπλακωθεί από τη στέγη που είχε καταρρεύσει, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν και το γεγονός στα παράθυρα να υπήρχαν εσωτερικά προστατευτικά σιδερένια κάγκελα. Η είδηση βύθισε στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία, με τον εφημέριο της περιοχής να περιγράφει το παιδί ως «έναν άγγελο πριν ανέβει στους αγγέλους».

Το χρονικό της καταστροφής

Η φωτιά ξέσπασε στις 14:29 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι αρχές δέχθηκαν το πρώτο σήμα για μικρή εστία σε οικόπεδο στην περιοχή του Δερβενίου, στο Ωραιόκαστρο. Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ευνόησαν την αστραπιαία εξάπλωσή της, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 108 πυροσβέστες, 35 πυροσβεστικά οχήματα, ομάδες δασοκομάντος, καθώς και ισχυρές εναέριες δυνάμεις με 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η πυρκαγιά πέρασε γρήγορα σε δασική περιοχή και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λητή, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν πολύωρη μάχη για να προστατεύσουν κατοικίες και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Κατά την αυτοψία στον χώρο της τραγωδίας, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και περιείχε μεγάλη ποσότητα εύφλεκτης ύλης. Το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε ήταν τόσο υψηλό, ώστε τρία αυτοκίνητα της οικογένειας κυριολεκτικά έλιωσαν από τη θερμότητα.