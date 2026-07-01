Ιπποκράτειο: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

Ανακοίνωση εξέδωσε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, που έχασε τη μάχη με τη ζωή, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πολυκατοικία τους.

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ» αναφέρει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της» καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.