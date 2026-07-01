Φωτιά στη Λητή: Ένας ενήλικας και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο, λέει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου – Σε ντουλάπα βρέθηκε η δεύτερη σορός

Τη βαθύτατη θλίψη ολόκληρης της κοινωνίας του δήμου Ωραιοκάστρου, εκφράζει ο δήμαρχος της πόλης, σημειώνοντας ότι «ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις δώδεκα ετών, έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο», στη Λητή, μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη (30/6) στο Δερβένι και πήρε διαστάσεις.

Αρχικά, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο έξω από το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα στο δάσος. Ο 65χρονος πατέρας, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, καθώς προσπαθούσε να σώσει την κατοικία από τις φλόγες.

Στη συνέχεια βρέθηκε η 40χρονη μητέρα, η οποία υπέστη εγκαύματα, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε και μία δεύτερη σορός, εντός του σπιτιού της οικογένειας. Αναμένεται η ταυτοποίηση για να επιβεβαιωθεί επίσημα ότι πρόκειται για το 12χρονο παιδί της οικογένειας, το οποίο αγνοείται από χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thesspost.gr από τον δήμο Ωραιοκάστρου, η δεύτερη σορός -που όλα δείχνουν ότι ανήκει στο 12χρονο αγόρι- εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα, στο σπίτι. Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί, η αρχική εκτίμηση είναι ότι τρομοκρατημένο από τη φωτιά, έψαξε για καταφύγιο.

Σε ό,τι αφορά στην 40χρονη μητέρα, νοσηλεύεται με εγκαύματα στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του «Ιπποκράτειου» και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή.

Η ανάρτηση του δημάρχου Ωραιοκάστρου

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για τον δήμο και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια.

«Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για τον Δήμο μας.

Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποί μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις δώδεκα ετών, έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους. Εκ μέρους ολόκληρης της κοινωνίας του Δήμου Ωραιοκάστρου εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Αυτή την ώρα, προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να στηρίξουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο το έργο όλων των δυνάμεων που εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές μας στην ΕΘΕΛΟΔ, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, το ΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος, τους Δήμους Λαγκαδά, Θέρμης και Παύλου Μελά, μα πάνω απ όλα τις υπηρεσίες του Δήμου μας που υπερέβαλαν εαυτόν και ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή να συνδράμουν τόσο στο έργο της κατάσβεσης όσο και της στήριξης των ανθρώπων που το είχαν ανάγκη.

Για την ιστορία, στις 14:24 στο κέντρο ελέγχου της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις του Δήμου ΑΜΕΣΑ, φτάνοντας πρώτες στο συμβάν.

Δεν είναι όμως η στιγμή για υποθέσεις ή συμπεράσματα. Θα υπάρξει χρόνος για να διερευνηθούν όλα όσα πρέπει.

Σήμερα προέχει ο άνθρωπος.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας με όλες του τις δυνάμεις.

Ας κρατήσουμε όλοι στη σκέψη και στην προσευχή μας τους ανθρώπους που χάθηκαν και ας ευχηθούμε να μην υπάρξει άλλη απώλεια».