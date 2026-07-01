Eurostat: Στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από 4,9% που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Υπενθυμίζεται πως ο πληθωρισμός της χώρας τον Ιούνιο του 2025 ήταν στο 3,6%.

Tα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επισημαίνεται πως αυτός ανήλθε στο 2,8 % τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από 3,2% τον Μάιο. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Eυρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,7%, σε σύγκριση με 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,6%, σε σύγκριση με 1,9% τον Μάιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σταθερό σε σύγκριση με τον Μάιο). Αξίζει να σημειωθεί πως, τον Ιούνιο τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωζώνη είχαν η Λιθουανία (5,5%), η Βουλγαρία (5,3%), η Κροατία (4,2%) και η Κύπρος (4%), ενώ τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στη Μάλτα (1,9%), στην Εσθονία και στη Γαλλία (2%) και στη Γερμανία (2,4%).