Eurostat: Στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 3,9% τον Ιούνιο από 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Αντίστοιχα, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% τον Μάιο, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης στην άνοδο των τιμών ενέργειας, υπηρεσιών, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού.

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Oικονομία

πληθωρισμός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 3,9% τον Ιούνιο, παραμένοντας όμως σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
  • Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,8% τον Ιούνιο, σημειώνοντας πτώση από το 3,2% του Μαΐου.
  • Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην κάμψη των τιμών της ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες και οι τιμές σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από 4,9% που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.  Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Υπενθυμίζεται πως ο πληθωρισμός της χώρας τον Ιούνιο του 2025 ήταν στο 3,6%.

Tα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επισημαίνεται πως αυτός ανήλθε στο 2,8 % τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από 3,2% τον Μάιο. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Eυρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,7%, σε σύγκριση με 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,6%, σε σύγκριση με 1,9% τον Μάιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σταθερό σε σύγκριση με τον Μάιο). Αξίζει να σημειωθεί πως, τον Ιούνιο τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωζώνη είχαν η Λιθουανία (5,5%), η Βουλγαρία (5,3%), η Κροατία (4,2%) και η Κύπρος (4%), ενώ τα χαμηλότερα  σημειώθηκαν στη Μάλτα (1,9%), στην Εσθονία και στη Γαλλία (2%) και στη Γερμανία (2,4%).

 

 

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