Βενεζουέλα: Σκυλάκι σώθηκε έπειτα από 5 μέρες κάτω από τα ερείπια – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

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Ένα κουτάβι που πέρασε πέντε βασανιστικές μέρες θαμμένο κάτω από τα ερείπια του σεισμού στη Βενεζουέλα διασώθηκε, λούζοντας τους διασώστες του με στοργή μόλις τελικά απελευθερώθηκε.

Συγκινητικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια ομάδα έρευνας και διάσωσης από το Ελ Σαλβαδόρ κατάφερε να σώσει τον σκύλο που ονομάζεται Ζιζέλ τη Δευτέρα στην Καραμπαλέντα, μια πόλη στην πληγείσα πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Η Ζιζέλ έμεινε παγιδευμένη όταν οι δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων το βράδυ της Τετάρτης της περασμένης εβδομάδας, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 1.900 νεκρούς.

«Μετά από 5 ώρες, καταφέραμε να διασώσουμε αυτό το μικρό σκυλί που ανταποκρίνεται στο όνομα Giselle, στο Residencial El Palmar, Caraballeda. Αν κάποιος είναι ο ιδιοκτήτης της, μπορεί να προσεγγίσει τις ομάδες μας στην περιοχή και να αποδείξει με φωτογραφίες ή βίντεο ότι είναι δική του» έγραψε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Δείτε βίντεο: