Με κατάγματα βρέφος 10 μηνών στην Πάτρα – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Ένα βρέφος 10 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα με κατάγματα, αφού, σύμφωνα με τη μητέρα του, έπεσε από την αγκαλιά της κατά τη διάρκεια επίθεσης από συγγενείς. Η μητέρα έχει υποβάλει μήνυση κατά συγκεκριμένων συγγενών για ενδοοικογενειακή βία που οδήγησε στον τραυματισμό του παιδιού της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα, με κατάγματα.- Η μητέρα του καταγγέλλει πως το παιδί έπεσε από την αγκαλιά της όταν συγγενείς της επιτέθηκαν.- Η μητέρα έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε από τη μητέρα του, το βράδυ της Δευτέρας, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

Όπως διαπιστώθηκε, το παιδί φέρει κατάγματα, με την μητέρα του να καταγγέλλει πως έπεσε από την αγκαλιά της, όταν κάποιοι συγγενείς της, για άγνωστο λόγο, της επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας, το παιδί έπεσε από ύψος στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά. Πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν ότι το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και, ευτυχώς, φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η μητέρα έκανε μήνυση κατά συγκεκριμένων συγγενών για ενδοοικογενειακή βία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παιδιού της.

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