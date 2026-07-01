Με κατάγματα βρέφος 10 μηνών στην Πάτρα – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

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Ένα βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε από τη μητέρα του, το βράδυ της Δευτέρας, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

Όπως διαπιστώθηκε, το παιδί φέρει κατάγματα, με την μητέρα του να καταγγέλλει πως έπεσε από την αγκαλιά της, όταν κάποιοι συγγενείς της, για άγνωστο λόγο, της επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας, το παιδί έπεσε από ύψος στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά. Πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν ότι το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και, ευτυχώς, φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η μητέρα έκανε μήνυση κατά συγκεκριμένων συγγενών για ενδοοικογενειακή βία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παιδιού της.