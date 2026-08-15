Europa League: Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ αφήνει πίσω του την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και στρέφεται αποκλειστικά στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για μια θέση στην League Phase του Europa League.
Ο Χρήστος Κόντης λίγες ημέρες πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας του έκανε γνωστή την λίστα με τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους.
Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο, ενώ ο δεύτερος αγώνας στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.
Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ:
Η ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας μας για τα playoffs του @EuropaLeague #oficretefc #oficska #europaleague #ofifc #monoofi pic.twitter.com/EgQPRxTo2B
— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) August 15, 2026