Europa League: Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

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Ο ΟΦΗ αφήνει πίσω του την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και στρέφεται αποκλειστικά στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για μια θέση στην League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης λίγες ημέρες πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας του έκανε γνωστή την λίστα με τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο, ενώ ο δεύτερος αγώνας στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ: