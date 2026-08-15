Europa League: Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ, μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, στέφει την προσοχή του στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για μια θέση στην League Phase του Europa League.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΟΦΗ αφήνει πίσω του την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και στρέφεται αποκλειστικά στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για μια θέση στην League Phase του Europa League.
  • Ο Χρήστος Κόντης έκανε γνωστή την λίστα με τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.
  • Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο, ενώ ο δεύτερος αγώνας στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ΟΦΗ αφήνει πίσω του την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και στρέφεται αποκλειστικά στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για μια θέση στην League Phase του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης λίγες ημέρες πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ομάδας του έκανε γνωστή την λίστα με τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο, ενώ ο δεύτερος αγώνας στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ:

 

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