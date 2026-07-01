Βέροια: Στο νοσοκομείο 47χρονος που παρασύρθηκε από τρακτέρ σε αυλή σπιτιού – Οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του

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Σοβαρό ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στη Βέροια, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ένας 17χρονος παρέσυρε τον 47χρονο θείο του, σε αυλή σπιτιού.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5 χθες, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να μετακινήσει ένα τρακτέρ και, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε τον 47χρονο με συνέπεια να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο», σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ερευνώνται από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.