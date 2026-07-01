Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το «Αττικόν» νοσοκομείο την Τρίτη 30 Ιουνίου, ύστερα από δύο εβδομάδες νοσηλείας, και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της για πλήρη ανάρρωση. Στο πλευρό της βρίσκεται ο ανιψιός της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» την Τρίτη 30 Ιουνίου, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας, και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της.
  • Οι γιατροί έκριναν ότι η πλήρης ανάρρωσή της θα γίνει στην οικεία της, σε δικό της περιβάλλον.
  • Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από το «Πρωινό». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλευρό της βρίσκεται ο ανιψιός της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ύστερα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο «Αττικόν», η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο την Τρίτη 30 Ιουνίου από το νοσοκομείο, και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της. Την είδηση μετέφερε ο Τάσος Τεργιάκης την Τετάρτη (1/7), μέσα από το «Πρωινό».

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Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ανέφερε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πως: «16 ημέρες έμεινε στο “Αττικόν” νοσοκομείο, εκεί στη καρδιολογική κλινική στο δεύτερο όροφο. Από χθες με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο σπίτι της. Έκριναν οι γιατροί ότι η πλήρης ανάρρωσή της θα γίνει στην οικεία της, σε περιβάλλον δικό της, ωραίο περιβάλλον και έξω από τα νοσοκομείο».

«Διότι στα νοσοκομεία γεννιούνται και προβλήματα, ακόμη και αν δεν έχεις. Οι λοιμώξεις σαρώνουν. Η ίδια είναι στο σπίτι της από χθες το απόγευμα. Να ξεκουραστεί, να βρει τα πατήματά της. Είναι ο ανιψιός της μαζί της. Λίγοι, αν όχι κανένας, δεν θα την επισκεφτούν», συνέχισε.

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Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Δηλαδή αυτή είναι η εντολή που έχουν δώσει οι γιατροί. Θα είναι εκεί ο ανιψιός, ο οποίος χρειάζεται για να τη βοηθά. Αλλά όχι επισκέψεις, όχι οι άνθρωποι να σπεύσουν τώρα να την δουν από κοντά. Να την αφήσουν να συνέλθει, και μετά η Μάρω Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός, θα μπορέσει να δει και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα». 

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