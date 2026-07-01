Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ύστερα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο «Αττικόν», η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο την Τρίτη 30 Ιουνίου από το νοσοκομείο, και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της. Την είδηση μετέφερε ο Τάσος Τεργιάκης την Τετάρτη (1/7), μέσα από το «Πρωινό».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ανέφερε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πως: «16 ημέρες έμεινε στο “Αττικόν” νοσοκομείο, εκεί στη καρδιολογική κλινική στο δεύτερο όροφο. Από χθες με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο σπίτι της. Έκριναν οι γιατροί ότι η πλήρης ανάρρωσή της θα γίνει στην οικεία της, σε περιβάλλον δικό της, ωραίο περιβάλλον και έξω από τα νοσοκομείο».

«Διότι στα νοσοκομεία γεννιούνται και προβλήματα, ακόμη και αν δεν έχεις. Οι λοιμώξεις σαρώνουν. Η ίδια είναι στο σπίτι της από χθες το απόγευμα. Να ξεκουραστεί, να βρει τα πατήματά της. Είναι ο ανιψιός της μαζί της. Λίγοι, αν όχι κανένας, δεν θα την επισκεφτούν», συνέχισε.

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Δηλαδή αυτή είναι η εντολή που έχουν δώσει οι γιατροί. Θα είναι εκεί ο ανιψιός, ο οποίος χρειάζεται για να τη βοηθά. Αλλά όχι επισκέψεις, όχι οι άνθρωποι να σπεύσουν τώρα να την δουν από κοντά. Να την αφήσουν να συνέλθει, και μετά η Μάρω Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός, θα μπορέσει να δει και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα».