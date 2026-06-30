Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Ένας νεκρός και ένας εγκαυματίας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Λητής

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, με τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στη δασική έκταση άσος όπου ξέσπασε η πυρκαγιά εντοπίστηκε μία σορός αγνώστων στοιχείων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14.30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς. Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Ένας νεκρός και ένας εγκαυματίας

«Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» αναφέρει η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Από την φωτιά υπάρχει και μία εγκαυματίας, η οποία απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες από εξωτερικό χώρο οικίας, την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη απο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Λητής

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Λητής. «Αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λητής απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λητής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

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