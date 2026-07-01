Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης – Τραυματίστηκε ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρι. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου από το ΕΚΑΒ.

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Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης
Πηγή: Thestival
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου νταλίκα ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρι.
  • Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου από το ΕΚΑΒ.
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση και επέμβαση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών.

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 19:30 σήμερα (01/07/2026), νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημα.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίσης δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, σταθεροποίησαν τον τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. 

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός φέρει ευτυχώς ελαφρά τραύματα.

 

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