Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης – Τραυματίστηκε ο οδηγός – ΦΩΤΟ

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 19:30 σήμερα (01/07/2026), νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στην έξοδο για Καλοχώρι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίσης δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, σταθεροποίησαν τον τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός φέρει ευτυχώς ελαφρά τραύματα.