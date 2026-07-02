Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Σε κάμερες και κινητά ψάχνουν τους δράστες – Συγκέντρωση με μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε» έξω από το «Ιπποκράτειο»

Συγκέντρωση συμπαράστασης στα θύματα των τριών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας θα πραγματοποιήσουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν τα γκαζάκια στις εισόδους των πολυκατοικιών των στελεχών της ΝΔ.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τις εμπρηστικές επιθέσεις και εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα.

«Δεν σας φοβόμαστε»

Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, έξω από το νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» σε ένδειξη συμπαράστασης των θυμάτων των 3 εμπρηστικών επιθέσεων, έπειτα από σχετικό κάλεσμα της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ.

«Δεν σας φοβόμαστε. Καμία ανοχή στην τρομοκρατία και τη βία. Ενωμένοι απέναντι στον εκφοβισμό. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία» αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

Σε δημοσίευση στον επίσημό της λογαριασμό στο Facebook, η Νέα Δημοκρατία γράφει ότι «δεν σας φοβόμαστε», ενώ τονίζει ότι όλη η παράταξη στέκεται στο πλευρό των Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτη Νέστορα, που δέχθηκαν τις επιθέσεις.



13 ώρες πάλευαν οι γιατροί να κρατήσουν στη ζωή τη Βάγια Νέστορα

Για 13 ολόκληρες ώρες πάλευαν οι γιατροί να κρατήσουν στη ζωή την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα.

Από τις ταυτόχρονες, τυφλές εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ανάμεσά τους και η Αφροδίτη Νέστορα αλλά και ο πατέρας της που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η οικογένεια φέρεται να τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να σβήσει τις φλόγες που ξέσπασαν στο parking της πολυκατοικίας τους.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται για τον τρόπο που η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε, σύμφωνα με το thestival.gr. ήταν να κατέβηκε στην πιλοτή -μετά την πρώτη έκρηξη- για να σβήσει τις φλόγες και τότε να εξερράγη και το δεύτερο γκαζάκι σε απόσταση – αναπνοής από εκείνη.

Τα εγκαύματα που υπέστη κάλυπταν πάνω από το 80% του σώματός της. Εν τέλει, 13 ώρες μετά έφυγε από τη ζωή από πολυοργανική ανεπάρκεια, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Κάμερες και κινητά στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής

Τις έρευνες για τις 3 εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια των Αφροδίτη Νέστορα, Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη έχει αναλάβει πλέον η Αντιτρομοκρατική.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες, φέρεται πως στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες.

Οι δύο από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Ένα τρίτο άτομο, που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής ενός τέταρτου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εικόνες από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους.

Τα δύο σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις απέχουν μεταξύ τους περίπου 200 μέτρα.

Η Αντιτρομοκρατική συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους, και αναζητά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τα σημεία όπου έγιναν οι εμπρηστικές επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.

Στον αντιεξουσιαστικό χώρο αναζητούν τους δράστες

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι αστυνομικές Aρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να κινούνται σε ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα που πιθανόν έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα θεωρούν πιθανό ότι δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς ο θάνατος της γυναίκας διαφοροποιεί σημαντικά τη βαρύτητα της υπόθεσης και μια δημόσια ανακοίνωση θα μπορούσε να οδηγήσει ευκολότερα στον εντοπισμό των δραστών μέσω ψηφιακών στοιχείων.

Κυρανάκης: Η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ήταν αντίποινα για εκκενώσεις καταλήψεων ΑΠΘ

Ο γραμματέας της ΝΔ, μιλώντας στο Action24, εκτίμησε ότι η επίθεση συνδέεται με τις πρόσφατες επιχειρήσεις για την απομάκρυνση καταλήψεων από το ΑΠΘ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, αντίδραση στην εφαρμογή της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Αυτό που συνέβη το πρωί της Τετάρτης, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι αναφορές σε αναρχικές ομάδες

Ο γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι πίσω από τέτοιες ενέργειες βρίσκονται, σύμφωνα με την εκτίμησή του, αναρχικές ομάδες. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα άτομα που σχεδιάζουν τέτοιες επιθέσεις δεν αναλαμβάνουν πάντα τα ίδια την εκτέλεσή τους, αλλά στρατολογούν νεαρά άτομα ηλικίας 18 και 19 ετών. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρέπεμψε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης άνοιξε, επίσης, νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς συνέδεσε την υπόθεση με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα. Σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί αποτέλεσμα ενός «εμφυλιοπολεμικού κλίματος» στη δημόσια ζωή.

Ο ίδιος άφησε αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Κατά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η πολιτική ένταση δεν προκαλείται από την άσκηση κριτικής, αλλά από επιλογές και αναφορές που, όπως υποστήριξε, ενισχύουν τον διχασμό στην κοινωνία.

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Κ. Κυρανάκη και της ΝΔ, αναφέροντας πως η κυβέρνηση «επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική».

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.