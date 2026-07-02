Καιρός: Έως τους 37 βαθμούς ο υδράργυρος – Πού αναμένονται μπόρες και καταιγίδες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους, ενώ κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος όμως το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος όμως το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ