Ιράν προς ΗΠΑ: Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης και όχι της CENTCOM

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το Ιράν απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με αντικείμενο τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, τοποθετήθηκε για τη συνάντηση μέσω ανάρτησής του και αμφισβήτησε τον ρόλο της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Η θέση της Τεχεράνης

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι «το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της CENTCOM», προσθέτοντας ότι «μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο».

هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود نه سنتکام. نشست نظامی در بحرین نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک تأمین می‌شود نه زیر چتر نظامی آمریکا. pic.twitter.com/82riYKtyJO — Gharibabadi (@Gharibabadi) July 2, 2026

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι «η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΗΠΑ από την περιοχή, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, όχι υπό την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα».

Η συνάντηση στο Μπαχρέιν

Οι δηλώσεις του Γκαριμπαμπαντί έγιναν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 12 χώρες συναντήθηκαν στο Μπαχρέιν και συζήτησαν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, τον Λίβανο και τη Συρία. Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες επανέλαβαν τη «δέσμευσή τους για την ελεύθερη ροή του εμπορίου» μέσω του στενού.

Η τοποθέτηση της Τεχεράνης αναδεικνύει εκ νέου την ένταση γύρω από τον έλεγχο και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια ενέργεια.