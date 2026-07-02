Σαν σήμερα 2 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1823: Με το νόμο ΚΣΤ επιβάλλεται από το Εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης.

Με το νόμο ΚΣΤ επιβάλλεται από το Εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1839: Θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνείου Πανεπιστημίου της Αθήνας (μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο). Πρόκειται για το νεοκλασσικό της οδού Πανεπιστημίου.

Θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνείου Πανεπιστημίου της Αθήνας (μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο). Πρόκειται για το νεοκλασσικό της οδού Πανεπιστημίου. 1912: Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989: Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας – Συνασπισμού υπό τον Τζαννή Τζαννετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989.

Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας – Συνασπισμού υπό τον Τζαννή Τζαννετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. 1994: Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους, που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Αντρέ Εσκομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους, που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ. 2010: Σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.

Σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. 2015: Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε Caa3 (από Caa2) με αρνητική προοπτική, λόγω των «κινδύνων» που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα Not Prime (NP).

Γεννήσεις

1877: Έρμαν Έσσε, Γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. («Ο λύκος της στέπας») (Θαν. 9/8/1962)

Έρμαν Έσσε, Γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946. («Ο λύκος της στέπας») (Θαν. 9/8/1962) 1904: Ρενέ Λακόστ, Γάλλος αντισφαιριστής και επιχειρηματίας.

Ρενέ Λακόστ, Γάλλος αντισφαιριστής και επιχειρηματίας. 1906: Χρήστος Τσαγανέας, Έλληνας ηθοποιός.

Χρήστος Τσαγανέας, Έλληνας ηθοποιός. 1925: Πατρίς Λουμούμπα, Κονγκολέζος πολιτικός.

Πατρίς Λουμούμπα, Κονγκολέζος πολιτικός. 1939: Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών. (Θαν. 1/5/1976)

Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της χούντας των συνταγματαρχών. (Θαν. 1/5/1976) 1940: Γκιόργκι Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο «Σογιούζ 33».

Θάνατοι