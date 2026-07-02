Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης – Πού θα δείτε το ματς του Μουντιάλ και τον αγώνα της Εθνικής στο μπάσκετ

Τo ματς Ισπανία – Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το παιχνίδι Ρουμανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ και η αναμέτρηση Σάκκαρη – Ραχίμοβα για το Wimbledon ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα