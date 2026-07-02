Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης – Πού θα δείτε το ματς του Μουντιάλ και τον αγώνα της Εθνικής στο μπάσκετ

Τo ματς Ισπανία – Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το παιχνίδι Ρουμανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ και η αναμέτρηση Σάκκαρη – Ραχίμοβα για το Wimbledon ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Ισπανία – Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το παιχνίδι Ρουμανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ και η αναμέτρηση Σάκκαρη – Ραχίμοβα για το Wimbledon ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στις 19:00 στην ΕΡΤ1, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου περιλαμβάνει τον αγώνα Ισπανία – Αυστρία στις 22:00 στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ η αναμέτρηση Σάκκαρη – Ραχίμοβα για το Wimbledon είναι στις 18:00 στο Novasports Prime.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τo ματς Ισπανία – Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το παιχνίδι Ρουμανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ και η αναμέτρηση Σάκκαρη – Ραχίμοβα για το Wimbledon ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:00: Novasports Start | Wimbledon

15:30: Novasports Prime | Wimbledon

17:30: Novasports Start | Wimbledon

18:00: Novasports Prime | Σάκκαρη – Ραχίμοβα (Wimbledon)

19:00: ΕΡΤ1 | Ρουμανία – Ελλάδα (Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ)

20:00: Novasports Start | Wimbledon

20:30: Novasports Prime | Wimbledon

22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισπανία – Αυστρία (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)

Ξημερώματα Παρασκευής:

2:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ |Πορτογαλία – Κροατία (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)

6:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ |Ελβετία – Αλγερία (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)

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