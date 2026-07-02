Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης – Πού θα δείτε το ματς του Μουντιάλ και τον αγώνα της Εθνικής στο μπάσκετ

Τo ματς Ισπανία – Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το παιχνίδι Ρουμανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ και η αναμέτρηση Σάκκαρη – Ραχίμοβα για το Wimbledon ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
15:00: Novasports Start | Wimbledon
15:30: Novasports Prime | Wimbledon
17:30: Novasports Start | Wimbledon
18:00: Novasports Prime | Σάκκαρη – Ραχίμοβα (Wimbledon)
19:00: ΕΡΤ1 | Ρουμανία – Ελλάδα (Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ)
20:00: Novasports Start | Wimbledon
20:30: Novasports Prime | Wimbledon
22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισπανία – Αυστρία (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)
Ξημερώματα Παρασκευής:
2:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ |Πορτογαλία – Κροατία (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)
6:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ |Ελβετία – Αλγερία (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)