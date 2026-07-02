Πυρκαγιές στη Γαλλία: Μάχη με τις φλόγες κοντά στη Μασσαλία – Ανεξέλεγκτη η εστία στη Λανσόν-Προβάνς

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Μετά τους ισχυρούς καύσωνες η Γαλλία δίνει μάχη με τις δασικές φωτιές. Δύο πυρκαγιές μαίνονται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα βόρεια της Μασσαλίας, στις περιοχές Ρονιάκ και Λανσόν-Προβάνς.

Στο Ρονιάκ, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά έκαψε 500 στρέμματα, σύμφωνα με το BFMTV. Πέντε σπίτια εκκενώθηκαν και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί παρά τις υλικές ζημιές.

Στη Λανσόν-Προβάνς, ωστόσο, η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχει κάψει 2.000 στρέμματα. Είχε υποχωρήσει κάπως μετά το ακούραστο έργο των πυροσβεστών καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά τώρα αναζωπυρώνεται. Ο άνεμος παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία των πυροσβεστών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες από το Μπους-ντι-Ρον, με τη βοήθεια πυροσβεστών από τις περιοχές Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Ardèche και Var, κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

[🔴#Opérations] ⚠️FeuxDeForêt⚠️ 🔥 @VilleDeRognac

➡️180 👩🏻‍🚒 sur place

➡️35 ha parcouru 🔥 @Mairie_Lancon

➡️ 220👨‍🚒 sur place

➡️ 200 ha parcouru ⚠️ Facilitez le travail des secours

⚠️ Respectez les consignes des autorités pic.twitter.com/dESobLl8aM — Pompiers13 (@Pompiers_13) July 1, 2026

Πυρκαγιά στη Λανσόν-Προβάνς: «Η νύχτα ήταν δύσκολη στην καταπολέμηση»

Η πυρκαγιά στη Λανσόν-Προβάνς δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και εξακολουθεί να είναι ενεργή. «Η νύχτα ήταν δύσκολη, οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ δυσμενείς από την έναρξη της πυρκαγιάς χθες γύρω στις 9 μ.μ., γεγονός που ευνόησε την εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωσή της», αναφέρει ο αντισυνταγματάρχης Ζαν-Κριστιάν Τσαλισί στο BFMTV.

🔥 L’incendie de Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, est actuellement hors de contrôle 🌳 Le feu progresse rapidement en direction de La Fare-les-Oliviers et a désormais franchi la D113 🚒 D’importants moyens terrestres sont mobilisés pour tenter de contenir la… pic.twitter.com/jCRNa7y05L — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 1, 2026



Παρ ‘όλα αυτά, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστησαν δυνατή τη «διάσωση πολλών σπιτιών στην πόλη Λα Φαρ-λε-Ολιβιέ που απειλούνταν άμεσα».

Η δεξιά πλευρά της πυρκαγιάς αποδεικνύεται η πιο δύσκολη για τους πυροσβέστες λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε αυτήν. Αναμένονται ενισχύσεις από εθνικά αεροπορικά μέσα.

Έξι τμήματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για «πολύ υψηλό» κίνδυνο πυρκαγιών

Έξι τμήματα γύρω από τη Μεσόγειο βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για «πολύ υψηλό» κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, από τα Πυρηναία-Οριεντάλ έως το Μπους-ντι-Ρον.