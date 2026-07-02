Κυρανάκης: Η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ήταν αντίποινα για εκκενώσεις καταλήψεων ΑΠΘ

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την τριπλή εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως πρόκειται για αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια

Ο γραμματέας της ΝΔ, μιλώντας στο Action24, εκτίμησε ότι η επίθεση συνδέεται με τις πρόσφατες επιχειρήσεις για την απομάκρυνση καταλήψεων από το ΑΠΘ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό αποτελεί, κατά την εκτίμησή του, αντίδραση στην εφαρμογή της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.

«Αυτό που συνέβη το πρωί της Τετάρτης, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίποινα στην επιβολή της νομιμότητας στα Πανεπιστήμια», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι αναφορές για αναρχικές ομάδες

Ο γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι πίσω από τέτοιες ενέργειες βρίσκονται, σύμφωνα με την εκτίμησή του, αναρχικές ομάδες. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα άτομα που σχεδιάζουν τέτοιες επιθέσεις δεν αναλαμβάνουν πάντα τα ίδια την εκτέλεσή τους, αλλά στρατολογούν νεαρά άτομα ηλικίας 18 και 19 ετών. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρέπεμψε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης άνοιξε, επίσης, νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς συνέδεσε την υπόθεση με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα. Σε δήλωσή του, υποστήριξε ότι η επίθεση αποτελεί αποτέλεσμα ενός «εμφυλιοπολεμικού κλίματος» στη δημόσια ζωή.

Ο ίδιος άφησε αιχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι στο παρελθόν υπήρχαν πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Κατά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η πολιτική ένταση δεν προκαλείται από την άσκηση κριτικής, αλλά από επιλογές και αναφορές που, όπως υποστήριξε, ενισχύουν τον διχασμό στην κοινωνία.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Κ. Κυρανάκη και της ΝΔ, αναφέροντας πως η κυβέρνηση «επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική».

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.