Ευρώπη: Χάος στις πτήσεις λόγω των νέων βιομετρικών ελέγχων της ΕΕ – Φορείς ζητούν από την Κομισιόν την αναστολή τους

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Σε κλοιό ασφυκτικής πίεσης βρίσκεται το ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο, καθώς οι νέοι βιομετρικοί έλεγχοι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προκαλέσει ουρές-μαμούθ που αγγίζουν ακόμα και τις πέντε ώρες.

Με κοινή τους επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι κορυφαίες ενώσεις αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών ζητούν την άμεση αναστολή του νέου συστήματος «EES» κατά τη διάρκεια της αιχμής της καλοκαιρινής περιόδου.

Αεροπλάνα απογειώνονται μισοάδεια

Η επιστολή συντάχθηκε από τους βιομηχανικούς φορείς ACI Europe, που εκπροσωπεί τα αεροδρόμια, Airlines 4 Europe και τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), που εκπροσωπεί τις αεροπορικές εταιρείες.

Οι φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί, επισημαίνοντας: «Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν σε ουρές για παρατεταμένες περιόδους εκτός των κτιρίων των αεροσταθμών και σε εκτεθειμένες πίστες αεροδρομίων, επειδή οι εγκαταστάσεις συνοριακού ελέγχου δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν τις αφίξεις αρκετά γρήγορα».

Η κατάσταση επηρεάζει άμεσα και τις πτήσεις, καθώς, όπως τονίζουν «Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με μισοάδεια αεροπλάνα την ώρα που κλείνουν οι πύλες επιβίβασης, ενώ οι επιβάτες είναι εγκλωβισμένοι στις ουρές του συνοριακού ελέγχου».

Λόγω του χάους, ορισμένα αεροσκάφη αναγκάζονται να καθυστερήσουν την απογείωσή τους περιμένοντας τους ταξιδιώτες, με τις αναμονές σε ώρες αιχμής να φτάνουν τις 5 ώρες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι εταιρείες αναγκάζονται να αναχωρήσουν αφήνοντας πίσω επιβάτες.

Για τον λόγο αυτό, οι ενώσεις ζητούν από την Κομισιόν να επιτρέψει στα αεροδρόμια να «αναστείλουν πλήρως» τους ελέγχους «κάθε φορά που ο όγκος των επιβατών υπερβαίνει την επιχειρησιακή ικανότητα των εγκαταστάσεων συνοριακού ελέγχου» κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Υπογραμμίζουν ότι οι συνοριακές αρχές, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται «υπό μη βιώσιμη πίεση» και ζητούν μια «άμεση παρέμβαση προτού η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω κατά την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών».

Σε κίνδυνο η φήμη της ΕΕ

Το νέο σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, απαιτεί από τους πολίτες εκτός ΕΕ να καταχωρούν βιομετρικά δεδομένα (αποτυπώματα και φωτογραφία) στο αεροδρόμιο προορισμού τους.

Ωστόσο, η εφαρμογή του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Προκειμένου να αποφευχθεί το καλοκαιρινό χάος, η Ελλάδα έχει ήδη αναστείλει τους βιομετρικούς ελέγχους για τους Βρετανούς ταξιδιώτες μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Αντίστοιχα, τον Μάιο, η γαλλική αστυνομία ανέστειλε προσωρινά τους επιπλέον ελέγχους στο λιμάνι του Ντόβερ, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής των αεροδρομίων της Ρώμης δήλωσε ότι θα πρέπει να παγώσει το σύστημα για τους πολίτες εκτός ΕΕ ώστε να αποφευχθεί μια καταστροφή το καλοκαίρι.

Οι αεροπορικοί φορείς προειδοποιούν για τις ευρύτερες συνέπειες στον τουρισμό: «Ορισμένοι διεθνείς ταξιδιώτες επανεξετάζουν τα ταξίδια τους προς την Ευρώπη λόγω της προοπτικής υπερβολικών καθυστερήσεων στα σύνορα. Αυτό υπονομεύει τη φήμη της Ευρώπης, τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τη συνδεσιμότητα, ειδικότερα».

«Η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμπιστοσύνη στο ρυθμιστικό πλαίσιο διακυβεύονται».

Απαίτηση για ευελιξία και μετά το καλοκαίρι

Παρόλο που οι υφιστάμενοι κανόνες επιτρέπουν κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη να παρακάμπτουν ορισμένους ελέγχους, η επιστολή σημειώνει ότι οι «υπερβολικές ουρές» συνεχίζουν να σχηματίζονται.

Επιπλέον, οι ενώσεις ζητούν τη δυνατότητα παράτασης της αναστολής των ελέγχων και από τον Σεπτέμβριο –όταν οι τρέχουσες ελαστικές ρυθμίσεις είναι προγραμματισμένο να καταργηθούν σταδιακά– «υπό σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις».

Η πίεση αναμένεται να κορυφωθεί, καθώς τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εκτιμάται ότι θα διαχειριστούν περίπου 40 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε σχέση με τους προηγούμενους δύο μήνες.

«Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την πραγματικότητα της τρέχουσας κατάστασης και το τι θα αντιμετωπίσει το σύστημα αεροπορικών μεταφορών μας τις επόμενες εβδομάδες», προειδοποιεί η επιστολή.

Οι αεροπορικοί φορείς καταλήγουν ότι η δυνατότητα παγώματος των νέων συνοριακών ελέγχων είναι απολύτως απαραίτητη, έως ότου υπάρξει επαρκές προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος και τα αυτοματοποιημένα κιόσκια γίνουν αρκετά αξιόπιστα.

Πηγή: Guardian