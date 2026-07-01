Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα – Τρία γνώριμα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής

Την τελευταία της πνοή άφησε στην ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Τα συντονισμένα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν σε λιγότερο από 20 λεπτά, με τη συμμετοχή δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου 2026, άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρομοκράτες έδρασαν μέσα σε μόλις 17 λεπτά βάσει οργανωμένου σχεδίου, χτυπώντας σχεδόν ταυτόχρονια τα σπίτια τον τριών στελεχών της ΝΔ.

Συγκεκριμένα:

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 , στην Άνω Τούμπα, στο σπίτι του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς . Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι, χωρίς ωστόσο να να προκληθούν υλικές ζημιές.

, στην Άνω Τούμπα, στο σπίτι του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, . Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι, χωρίς ωστόσο να να προκληθούν υλικές ζημιές. Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε πέντε λεπτά αργότερα, στις 04:23 , πάλι στην Άνω Τούμπα, περίπου 100 μέτρα από το πρώτο χτύπημα. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β` Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης . Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

, πάλι στην Άνω Τούμπα, περίπου 100 μέτρα από το πρώτο χτύπημα. Οι δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β` Θεσσαλονίκης της ΝΔ, . Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Η τρίτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:35, με την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οδό Χαριλάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσικλέτες.

Οι μηχανισμοί

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι εμπρηστικοί μηχανισμοί αποτελούνταν από γκαζάκι μεσαίου τύπου και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μηχανισμούς με συνδεσμολογία χαμηλής τεχνικής ισχύος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιθέσεις από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ή ως προειδοποιητικό μήνυμα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας από τις γειτονίες όπου σημειώθηκαν οι εμπρηστικές επιθέσεις, ενώ συγκεντρώνουν και μαρτυρίες από κατοίκους.

Σύμφωνα με το MEGA, η ΕΛΑΣ έχει πληροφορίες ότι οι φυσικοί αυτουργοί των επιθέσεων είναι τρεις. Οι δύο επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια των στελεχών της ΝΔ, ενώ ένα τρίτο άτομο εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου.

Τρία γνώριμα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με το OPEN, στα βίντεο που έχουν ήδη στα χέρια τους οι αστυνομικοί έχει καταγραφεί με ιδιαίτερη ευκρίνεια το πρόσωπο τουλάχιστον ενός εκ των δραστών. Ωστόσο, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι η ταυτοποίηση δεν μπορεί να βασιστεί σε ένα μόνο καρέ και συνεχίζουν την ανάλυση του συνόλου του διαθέσιμου υλικού.

Στόχος των ερευνών είναι να χαρτογραφηθεί ολόκληρη η διαδρομή των υπόπτων. Δηλαδή τι μηχανή χρησιμοποίησαν, από πού ξεκίνησαν, από πού προμηθεύτηκαν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, πώς έφτασαν στο σημείο της επίθεσης, προς ποια κατεύθυνση κινήθηκαν μετά την ενέργεια. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχει χώρος όπου φυλάσσονται σχετικά υλικά, γεγονός που αποτελεί επίσης αντικείμενο της έρευνας.

Παράλληλα, η Αντιτρομοκρατική επικεντρώνεται αυτήν την στιγμή σε τρία νεαρής ηλικίας άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές από παλαιότερα επεισόδια στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα πρόσωπα να αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίονα της επίθεσης, ενώ ερευνούν και πιθανές διασυνδέσεις με άλλα άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, επικράτησε πανικός. Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκε στο στέλεχος της ΝΔ.

Οι πυκνοί καπνοί τύλιξαν όλο το κλιμακοστάσιο της οικοδομής προκαλώντας πανικό στους ενοίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματα τους. Από την εμπρηστική επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, η Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στην διασωλήνωσή της καθώς ήταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με βαριά και πολλαπλά εγκαύματα. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε.

Το νοσοκομείο στην ανακοίνωση του ανέφερε: «Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53 π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50 μ.μ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σε σταθερή κατάσταση είναι οι τραυματίες από την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου η Αφροδίτη Νέστορα αντιμετωπίστηκε αρχικά στο ΤΕΠ, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βλάβη στον βρόγχο της φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, μεταφέρθηκε επίσης στο ΤΕΠ με έντονη δύσπνοια, βήχα και οξύ άλγος στον λάρυγγα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, παρουσιάζει κατάσταση μέτριας βαρύτητας, με ήπιο οίδημα στις φωνητικές χορδές λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς επιβάρυνση του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα, ενώ αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο.

Παράλληλα, δύο ακόμη ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, (κα Ε.Π. και κ. Γ.Π.), εξετάστηκαν στο ΤΕΠ και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα.

Σάββας Αναστασιάδης: «Δεν ήταν προειδοποίηση, ήθελαν να κάνουν ζημιά»

Ο Σάββας Αναστασιάδης, περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews τις στιγμές που βίωσε, λέγοντας ότι ο ίδιος απουσίαζε από την πολυκατοικία.

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, πληροφορήθηκε «ότι είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια στην είσοδο, πιθανότατα ήταν δύο γιατί φαίνονται εστίες φωτιάς σε δύο σημεία». Πρόσθεσε ότι «έχει καεί μέρος της εισόδου, έχουν σπάσει τα τζάμια και γενικότερα έχουν προκληθεί ζημιές».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι του προκαλεί εντύπωση και δεν μπορεί να κατανοήσει με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι τρεις στόχοι. «Εγώ έχω τρία χρόνια να εμφανιστώ στα κοινά να ψηφίσω αποφάσεις. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, ούτε έχει εμπλακεί το όνομά μου πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει αστυνομική προστασία, «καθώς είναι και οι υπόλοιποι ένοικοι, οι οποίες δικαίως τρομοκρατήθηκαν», ενώ σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό σχολίασε ότι αυτό βρίσκεται στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής.

Τέλος, ανέφερε ότι «πρόκειται για μια άνανδρη επίθεση και όχι για μια προειδοποίηση, διότι το χτύπημα είναι τυφλό. Από κει και πέρα νομίζω ότι οι υπηρεσίες της αστυνομίας, της ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει».

Ιωακείμοβιτς: ««Η σύζυγος τρόμαξε και η μεγάλη μου κόρη φοβήθηκε»

«Γύρω στις 04:15-4:30 ήταν όταν ακούσαμε έναν δυνατό κρότο. Σηκώθηκα γιατί κοιμόμασταν και εγώ και η σύζυγος μου και τα παιδιά. Βγήκα στο μπαλκόνι, είδα ένα καπνό γιατί εμείς ήμαστε στον 1ο όροφο, είδα τον καπνό και κατάλαβα ότι πρόκειται για γκαζάκι» περιέγραψε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8

«Το είχαν τοποθετήσει στην είσοδο στην είσοδο της πολυκατοικίας ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη. Δεν κινδύνευσε. Απλώς είχαμε υλικές ζημιές μόνο» προσέθεσε.

Ερωτηθείς εάν είχε δεχθεί απειλές, απάντησε «τίποτα, τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το, τον θεσμό πείτε το, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση των ευθυνών».

Ως προς την απόσταση που βρίσκονται μεταξύ τους τα σπίτια που δέχθηκαν τις επιθέσεις, ανέφερε «το δικό μου το σπίτι είναι στην Άνω Τούμπα, κοντά στον περιφερειακό. Λίγο πιο κάτω, σε μία απόσταση πέντε λεπτών περίπου, είναι το σπίτι του Σάββα του Αναστασιάδη και αν θυμάμαι καλά, κοντά στην Ανάληψη προς το κέντρο είναι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Τα δύο σπίτια, το δικό μου και του Σάββα Αναστασιάδη, είναι κοντά. Της Νέστορα είναι πιο μακριά, δηλαδή κάνα τέταρτο, εικοσάλεπτο, αλλά από ό,τι με ενημέρωσαν όλα γίνανε μεταξύ τέσσερις και τέταρτο με πέντε παρά τέταρτο», ενώ σημείωσε ότι ήταν διαδοχικές οι εκρήξεις.

«Η σύζυγος λίγο τρόμαξε. Η μεγάλη κόρη λίγο φοβήθηκε. Τα άλλα δύο παιδιά είναι μικρά, είναι τεσσάρων χρονών, δεν καταλάβανε και φυσικά αναστατώθηκε η γειτονιά, όπως και το ‘23 που πάλι τον Ιούλιο είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες στην είσοδο της πολυκατοικίας» περιέγραψε ο κ. Ιωακείμοβιτς.