Θοδωρής Μαραντίνης για Αντώνη Ρέμο: «Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν…»

Καλεσμένος στο «Νωρίς Νωρίς» ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου. Μιλώντας για τα πρώτα βήματα των Onirama, ο γνωστός τραγουδιστής τόνισε τη πολύτιμη βοήθεια που είχαν λάβει τότε από τον Αντώνη Ρέμο.

Στη διάρκεια της συζήτησής του με την Μαρία Ηλιάκη, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε ότι: «Ήμασταν πολύ τυχεροί. Όλο αυτό, μαζί με την συνεργασία τότε με τον Αντώνη Ρέμο, βοήθησε πάρα πολύ. Οφείλω να το λέω και πρέπει να το λέω, γιατί σε αυτή τη δουλειά, όπως συνηθίζω να λέω, είναι ένα κομμάτι το να έχεις κάτι να παρουσιάσεις, και ένα δεύτερο είναι κάπως να σταθούν τα φώτα πάνω σου για να το δει ο κόσμος».

Ακόμα, ο καλλιτέχνης είπε πως: «Εμείς ξεκινώντας την εποχή των πρώτων μουσικών ριάλιτι, που ήταν πολύ πανικός, είχε πέσει όλη η προσοχή εκεί. Οπότε κάτι χρειαζόμασταν και εμείς, για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος».

«Είχε το εκτόπισμα που είχε ως καλλιτέχνης, μας έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, μας έσπρωξε πάρα πολύ, οπότε έχοντας και εμείς υλικό από πίσω, καταφέραμε και μπήκαμε πολύ γρήγορα μέσα στα πράγματα. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν, και φυσικά στην εταιρεία μας τότε τη Lyra, και στην Ντόρα Ρίζου», σημείωσε.