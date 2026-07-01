Θοδωρής Μαραντίνης για Αντώνη Ρέμο: «Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν…»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης, καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», τόνισε την πολύτιμη βοήθεια που έλαβαν τα πρώτα χρόνια οι Onirama από τον Αντώνη Ρέμο. Εξήγησε ότι η συνεργασία μαζί του ήταν καθοριστική για να σταθούν τα φώτα πάνω τους.

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Θοδωρής Μαραντίνης
Φωτογραφία: Instagram/thodorismarantinis_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θοδωρής Μαραντίνης, μιλώντας για τα πρώτα βήματα των Onirama, τόνισε τη πολύτιμη βοήθεια που είχαν λάβει τότε από τον Αντώνη Ρέμο.
  • Ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε ότι «…είναι ένα κομμάτι το να έχεις κάτι να παρουσιάσεις, και ένα δεύτερο είναι κάπως να σταθούν τα φώτα πάνω σου για να το δει ο κόσμος» και σε αυτό «μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος».
  • Ο Αντώνης Ρέμος «είχε το εκτόπισμα που είχε ως καλλιτέχνης, μας έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, μας έσπρωξε πάρα πολύ», με τον Μαραντίνη να δηλώνει: «Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν…».

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Καλεσμένος στο «Νωρίς Νωρίς» ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου. Μιλώντας για τα πρώτα βήματα των Onirama, ο γνωστός τραγουδιστής τόνισε τη πολύτιμη βοήθεια που είχαν λάβει τότε από τον Αντώνη Ρέμο.

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Στη διάρκεια της συζήτησής του με την Μαρία Ηλιάκη, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξήγησε ότι: «Ήμασταν πολύ τυχεροί. Όλο αυτό, μαζί με την συνεργασία τότε με τον Αντώνη Ρέμο, βοήθησε πάρα πολύ. Οφείλω να το λέω και πρέπει να το λέω, γιατί σε αυτή τη δουλειά, όπως συνηθίζω να λέω, είναι ένα κομμάτι το να έχεις κάτι να παρουσιάσεις, και ένα δεύτερο είναι κάπως να σταθούν τα φώτα πάνω σου για να το δει ο κόσμος».

Ακόμα, ο καλλιτέχνης είπε πως: «Εμείς ξεκινώντας την εποχή των πρώτων μουσικών ριάλιτι, που ήταν πολύ πανικός, είχε πέσει όλη η προσοχή εκεί. Οπότε κάτι χρειαζόμασταν και εμείς, για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης Ρέμος».

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«Είχε το εκτόπισμα που είχε ως καλλιτέχνης, μας έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη, μας έσπρωξε πάρα πολύ, οπότε έχοντας και εμείς υλικό από πίσω, καταφέραμε και μπήκαμε πολύ γρήγορα μέσα στα πράγματα. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι το χρωστάμε σε αυτόν, και φυσικά στην εταιρεία μας τότε τη Lyra, και στην Ντόρα Ρίζου», σημείωσε.

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