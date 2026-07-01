Μελέτη-σοκ για την Ουκρανία: 1,4 εκατ. οι ρωσικές απώλειες – Η Μόσχα χάνει περισσότερα εδάφη από όσα κερδίζει

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Μια νέα αποκαλυπτική μελέτη φέρνει στο φως το δυσθεώρητο ανθρώπινο και στρατηγικό κόστος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καταγράφοντας ένα ιστορικό και ταυτόχρονα μακάβριο ορόσημο.

Καθώς ο πόλεμος φθοράς συνεχίζεται ακάθεκτος, οι συνολικές απώλειες των δύο αντιμαχόμενων πλευρών ξεπέρασαν το φράγμα των δύο εκατομμυρίων στρατιωτών.

Σύμφωνα με τους New York Times, η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσινγκτον, αναφέρει ότι η Ρωσία έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα, με 1,4 εκατομμύρια στρατιώτες να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε στην Ουκρανία.

Από αυτό το σύνολο, οι 450.000 αφορούν νεκρούς, ένας αριθμός που είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τις απώλειες των ΗΠΑ σε όλους τους πολέμους μαζί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την άλλη πλευρά, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν υποστεί 525.000 έως 625.000 απώλειες στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένων 125.000 έως 150.000 θανάτων.

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι αριθμοί των απωλειών είναι δύσκολο να εκτιμηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, επειδή πιστεύεται ότι η Μόσχα υπολογίζει συστηματικά λιγότερους από τους πραγματικούς νεκρούς και τραυματίες της, ενώ η Ουκρανία δεν αποκαλύπτει τα επίσημα στοιχεία της.

Η μελέτη βασίστηκε σε εκτιμήσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, μεταξύ άλλων πηγών.

Η υποχώρηση της Ρωσίας

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν έναν ζοφερό απολογισμό της αργής προέλασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τα ρωσικά στρατεύματα να προχωρούν σε ορισμένα σημεία με λιγότερα από περίπου 50 μέτρα την ημέρα.

Τον Φεβρουάριο, η Ουκρανία κέρδισε περισσότερα εδάφη από όσα έχασε για πρώτη φορά από το 2023, καθώς πέρασε στην αντεπίθεση στον νότο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Ο εδαφικός έλεγχος της Ρωσίας στην Ουκρανία συρρικνώθηκε την άνοιξη του 2026», αναφέρει η μελέτη.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περισσότερα εδάφη από όσα κατέλαβαν τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, μια καθαρή απώλεια περίπου 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων και οι πρώτες μηνιαίες καθαρές απώλειές τους από τον Αύγουστο του 2024 — ακόμη ένα σημάδι των στρατιωτικών δυσκολιών της Ρωσίας».

Η Ουκρανία έλαβε μια μικρή βοήθεια τον Φεβρουάριο, όταν ο Έλον Μασκ απροσδόκητα μπλόκαρε τα ρωσικά στρατεύματα από τη χρήση της δορυφορικής του υπηρεσίας ίντερνετ, Starlink. Αυτό έδωσε στις ουκρανικές δυνάμεις μια σύντομη ανάπαυλα από τις επιθέσεις με drones και μεγαλύτερη ευκολία κινήσεων.

Ωστόσο, οι Ρώσοι υπερτερούν αριθμητικά των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης σχεδόν τρία προς ένα, και η Ρωσία διαθέτει μεγαλύτερο πληθυσμό για να αναπληρώσει τις τάξεις της.

Έτσι, παρόλο που η μελέτη τοποθετεί τον αριθμό των ουκρανικών στρατευμάτων που χάθηκαν σε μικρότερο μέγεθος, η Ουκρανία χάνει μεγαλύτερο μερίδιο του μικρότερου στρατού της.

Στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 400.000 Ρώσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με περίπου 250.000 Ουκρανούς.

Κρίση στρατολόγησης

Η Ρωσία έχει διατηρήσει τα επίπεδα των στρατευμάτων της παρά τις υψηλές απώλειες, πραγματοποιώντας την πρώτη της επιστράτευση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στρατολογώντας εγκληματίες και οφειλέτες, μεταξύ άλλων τακτικών.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταβάλει χρηματικά μπόνους σε νέους νεοσύλλεκτους και έχει πιέσει άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα να καταταγούν με αντάλλαγμα την απόσυρση των κατηγοριών.

Επιπλέον, το 2024 και το 2025 η Βόρεια Κορέα έστειλε περισσότερους από 10.000 στρατιώτες για να βοηθήσει τη Ρωσία να ανακτήσει τη δυτική της περιφέρεια του Κουρσκ, όπου η Ουκρανία είχε καταλάβει εδάφη.

Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη επισημαίνει ότι το 2026, τα μηνιαία ποσοστά απωλειών της Ρωσίας, που κυμαίνονται από 30.000 έως 34.000, πιθανότατα ξεπέρασαν τα ποσοστά στρατολόγησής της, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 27.000 νεοσύλλεκτους τον μήνα.

Η αποστασιοποίηση Τραμπ και η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Η έκθεση αυτή έρχεται στη δημοσιότητα καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει σε μεγάλο βαθμό αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η σύγκρουση, την οποία κάποτε είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να τερματίσει σε 24 ώρες, δεν είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του.

«Κοιτάξτε, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν έχει καμία επίπτωση σε εμάς, πέρα από το ότι πουλάμε όπλα» στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του υπογράμμισαν μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας για τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, οι οποίοι για οκτώ δεκαετίες βασίζονταν στην αμερικανική προστασία, μέχρι που η κυβέρνηση Τραμπ κατέστησε σαφές ότι αυτή η προστασία ανήκει στο παρελθόν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε την εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία περισσότερο ως μια ανθρωπιστική αποστολή παρά ως μια προσπάθεια προστασίας ενός συμμάχου, επικαλούμενος τον αριθμό των απωλειών τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία ως τον λόγο που ήθελε να οδηγήσει τον πόλεμο στο τέλος του.

Αντίθετα, οι υποστηρικτές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Κογκρέσο, έχουν δηλώσει ότι η αποτροπή μιας ρωσικής νίκης είναι απαραίτητη για να εμποδιστεί ο Πούτιν από το να επιτεθεί σε άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το ζήτημα της Ουκρανίας είναι πιθανό να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την Τρίτη στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Η μελέτη πάντως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χωρίς περισσότερη πίεση από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη προς τη Ρωσία, ο Πούτιν θα συνεχίσει τον πόλεμό του, παρά τις βαρύτατες απώλειες.

Ο πόλεμος επιστρέφει στη Ρωσία

Η μελέτη σημειώνει ότι η Ουκρανία έχει μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος του πολέμου στο έδαφος της Ρωσίας μέσω της χρήσης drones και πυραύλων, καθώς και μιας ολοένα και πιο αποτελεσματικής αεροπορικής εκστρατείας.

Τον περασμένο μήνα, η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με drones κατά της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου.

Αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με drones, μεταξύ άλλων στην πρωτεύουσα και στην Κριμαία, τη χερσόνησο που η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

Συνολικά, η Ρωσία κατέρριψε 419 drones, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Ο Σεθ Τζ. Τζόουνς, ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, αποτύπωσε την κατάσταση με μια ιδιαίτερα γλαφυρή δήλωση: «Η Ρωσία αντιμετωπίζει, με διαφορά, την πιο σκοτεινή περίοδο του πολέμου από την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022».

«Ο πόλεμος έχει επιστρέψει στα σπίτια των καθημερινών Ρώσων, οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα του πολέμου του προέδρου Πούτιν με μια κλυδωνιζόμενη οικονομία, τιμές στα ύψη, έναν αυξανόμενο αριθμό σάκων μεταφοράς πτωμάτων που επιστρέφουν από την πρώτη γραμμή του μετώπου και επιθέσεις με drones σε ρωσικές πόλεις».