Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Φθιώτιδα – Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν αυτήν την ώρα 155 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυπληθής ομάδες Εθελοντών και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εκκενώθηκαν το Κατάλυμα και η Σφάκα

Λίγο πριν από τις 17.00, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Κατάλυμα. «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Σφάκας

Nωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Σφάκας για εκκένωση. «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας ‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

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