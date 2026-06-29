Ρωσία: Ο Πούτιν παραδέχθηκε ελλείψεις καυσίμων – Σκληρή στάση για Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε την Κυριακή ότι τα προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα έχουν δημιουργήσει ελλείψεις στις ρωσικές περιοχές και γι’ αυτό μία ειδική ομάδα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες σε όλη τη χώρα.

Μιλώντας σε συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων για την κατάσταση με τη διανομή καυσίμων, ο πρόεδρος της Ρωσίας ζήτησε τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι ο γεωργικός τομέας θα έχει επαρκείς προμήθειες και δήλωσε ότι εξετάζεται η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Κυριακής από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι υπάρχει “μια έλλειψη” καυσίμων, η οποία προκλήθηκε από τα επανειλημμένα πλήγματα του Κιέβου στις ρωσικές υποδομές υδρογονανθράκων, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

“Ασφαλώς, τα πλήγματα αυτά κατά των υποδομών μας δημιουργούν προβλήματα, είναι προφανές αυτό. Παρατηρούμε τώρα κάποια έλλειψη αλλά δεν είναι κρίσιμη”, δήλωσε ο Πούτιν.

Έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται μεγαλύτερες αντιαεροπορικές ικανότητες για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πετρελαϊκές υποδομές, αλλά πρόσθεσε ότι η χώρα αντεπεξέρχεται καλά στα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις.

“Πρώτο καθήκον είναι να αυξηθεί γρήγορα και σημαντικά η παραγωγή των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που είναι τα περισσότερο απαραίτητα”, δήλωσε ο Πούτιν την Κυριακή σε συνέντευξη στη ρωσική τηλεόραση.

Τόνισε ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στις ουκρανικές επιθέσεις να αποσπάσουν την προσοχή της Μόσχας από τα σχέδιά της να προχωρήσει στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

“Όλες οι επιθέσεις, όπου κι αν χτυπήσουν τις υποδομές μας, δεν επηρεάζουν καθόλου την κατάσταση στο μέτωπο, στη γραμμή του μετώπου”, δήλωσε.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας ως ένα βήμα προς την ειρήνη, αλλά η Μόσχα θεωρεί πως αυτό είναι ένας τρόπος απόσπασης της προσοχής από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως τέσσερις περιοχές στη στρατιωτική της εκστρατεία.

“Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η πρόταση, επειδή οι αντεπιθέσεις μας βαθιά στο εσωτερικό του ουκρανικού εδάφους είναι πολύ ισχυρότερες, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και είναι, ειλικρινά, πιο καταστροφικές”, δήλωσε ο Πούτιν.

Η Ρωσία, τόνισε, δεν έχει καμία πρόθεση να “σώσει το καθεστώς του Κιέβου”.

Οι ουκρανικές επιθέσεις “στόχευαν στην απόσπαση της προσοχής μας και των δυνάμεών μας από την επίτευξη των κύριων στόχων –την πλήρη απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Νοβοροσίγια“, μια αναφορά στις δύο περιοχές του Ντονμπάς και στις περιοχές της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.