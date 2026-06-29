Ουκρανία: Μόλις 20 με 35 λεπτά αντέχουν στη μάχη οι νέοι Ρώσοι στρατιώτες – Απειλές για ανταρσία

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Συγκλονιστικά στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος των ρωσικών απωλειών στο μέτωπο της Ουκρανίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας τις δραματικές συνέπειες του πολέμου των drones για τα στρατεύματα της Μόσχας.

Την ώρα που η ρωσική οικονομία κλυδωνίζεται από τις κυρώσεις, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας επιστρατεύει αστρονομικά οικονομικά κίνητρα για να τροφοδοτήσει μια πολεμική μηχανή που καταναλώνει τις ζωές των νεοσυλλέκτων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Νεκροί σε 20 λεπτά

Σύμφωνα με αναφορές, οι νέοι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι έχουν προσδόκιμο ζωής μόλις 20 έως 35 λεπτών στη μάχη στην Ουκρανία, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα τα στρατεύματα του Βλαντιμίρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των drones, σημειώνει η New York Post.

Από τη στιγμή που ένας στρατιώτης υπογράφει για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει ότι θα ζήσει μόλις 10 ημέρες έως τρεις εβδομάδες — από την άφιξή του στο πεδίο εκπαίδευσης μέχρι τον θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα άρθρο γνώμης του ιστορικού Πίτερ Φράνκοπαν στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ.



Καθώς η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία πλησιάζει το ορόσημο των τεσσεράμισι ετών, οι Ρώσοι στρατιωτικοί ηγέτες αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την «κρεατομηχανή» του Πούτιν.

Στα τέλη του 2025, Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες για μονοετή στρατιωτικά συμβόλαια, αλλά ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος το 2026.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόγκερς, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί περίπου 800 έως 1.000 νέους εθελοντές στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να περνούν εσπευσμένα από λίγες μόνο ημέρες μάχιμης εκπαίδευσης.

Οι μέσες μηνιαίες απώλειες ανέρχονται πλέον σε περισσότερες από 30.000, με διάφορες δυτικές πηγές να ανεβάζουν τις συνολικές ρωσικές απώλειες σε περισσότερες από 1 εκατομμύριο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία -η οποία έχει πληθυσμό περίπου 143 εκατομμυρίων- υφίσταται πλέον οκτώ απώλειες για κάθε μία που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο Φράνκοπαν.

Λόγω της δυσκολίας εύρεσης νέων νεοσυλλέκτων, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 70.000 ευρώ και ελάφρυνση χρέους έως και 122.000 ευρώ προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εθελοντές.

Για να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο, ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Ρωσία είναι μόνο περίπου 876 ευρώ τον μήνα, και πολύ χαμηλότερος σε πολλές από τις απομακρυσμένες περιοχές όπου ο Πούτιν στρατολογεί στρατιώτες.

Απειλές για ανταρσία και ο «άνθρωπος που πνίγεται»

Ένας Ρώσος μπλόγκερ, βετεράνος του πολέμου στην Ουκρανία που χρησιμοποιεί το όνομα Αλεξάντρ Λούνιν, κατηγόρησε τους Ρώσους διοικητές ότι βασανίζουν τακτικά τους ίδιους τους τους στρατιώτες και προειδοποίησε ότι σύντομα θα μπορούσε να σημειωθεί ανταρσία.

Russian military personnel supported the Russian soldier Alexander Lunin, who demanded a meeting with Putin, threatening a military coup. The Russian military stated that they are “ready to turn their weapons against those who cause them pain.” Lunin stated that he intends to… https://t.co/Bka0RRsLf0 pic.twitter.com/qXZyCz7Tbw — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026



Στο σχετικό βίντεο, ο Λούνιν απαίτησε μια ζωντανή συνάντηση με τον Πούτιν και δήλωσε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, «ο στρατός θα στρέψει τα όπλα του εναντίον του Κρεμλίνου», όπως ανέφερε το Fortune.

Ωστόσο, ο Φράνκοπαν, καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε ότι μια επανάσταση είναι απίθανη και, αντίθετα, ο Ρώσος Πρόεδρος θα μπορούσε να αισθανθεί ότι έχει λιγότερα να χάσει κλιμακώνοντας τη σύγκρουση.

«Προσοχή στον άνθρωπο που πνίγεται: Οι επόμενοι μήνες θα είναι πιθανότατα επικίνδυνοι εκτός και εντός της Ρωσίας, καθώς ο Πούτιν προσπαθεί απεγνωσμένα να μείνει στην επιφάνεια», έγραψε χαρακτηριστικά.