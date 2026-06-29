Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ρωσικές επιδρομές

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Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ρωσικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους χθες Κυριακή σε νοτιοανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας.
  • Πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκαέξι. Στη βορειοανατολική περιφέρεια Χάρκοβο, πύραυλος στοχοποίησε την κοινότητα Ζμίιφ, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας άλλους οκτώ, ανάμεσά τους δύο παιδιά.
  • Επιπλέον, μέλος της αστυνομίας στο Χάρκοβο σκοτώθηκε κατά την οργάνωση απομάκρυνσης κατοίκων, ενώ στην περιφέρεια Σούμι, μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της σε επιδρομή σε παραμεθόρια κοινότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ρωσικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους χθες Κυριακή σε νοτιοανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας.

Πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια σκότωσαν δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δεκαέξι, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram χθες το απόγευμα, δημοσιοποιώντας κατόπιν φωτογραφίες που εικόνιζαν κτίριο να φλέγεται και μέρος συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια Χάρκοβο, συχνό στόχο ρωσικών πληγμάτων, πύραυλος στοχοποίησε την κοινότητα Ζμίιφ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους οκτώ, ανάμεσά τους δυο παιδιά, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ χθες το βράδυ.

Και ηλικιωμένη

Η αστυνομία στο Χάρκοβο ανακοίνωσε παράλληλα ότι μέλος της σκοτώθηκε καθώς προσπαθούσε να οργανώσει εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων κοινότητας βορειότερα.

Στην περιφέρεια Σούμι, ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ενημέρωσε ότι ηλικιωμένη σκοτώθηκε χθες σε επιδρομή σε παραμεθόρια κοινότητα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις των αρχών των δυο κρατών, σε πόλεμο για πάνω από τέσσερα χρόνια. Και οι δυο πλευρές αρνούνται ότι βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους.

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