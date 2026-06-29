Σαν σήμερα 29 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα των Τροπικών
- Παγκόσμια Ημέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
- Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδερμίας
Γεγονότα
- 850: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από τη Βαυαροκρατία το 1833.
- 1874: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καιροί» άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό, ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο Α’. Επίσης, σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την Αρχή της Δεδηλωμένης.
- 1931: Μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης «Εθνική Ένωσις Ελλάς» βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιαιοπραγούν κατά των φτωχών εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαυλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα «Μακεδονία».
- 1958: Η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά κι ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.
- 1986: Η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο «Στάδιο των Αζτέκων» στην Πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
- 2002: Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη «17 Νοέμβρη». Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
Γεννήσεις
- 1886: Ρομπέρ Σουμάν,Γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. (Θάν. 4/9/1963).
- 1900: Αντουάν Ντε Σεν Εξιπερί, γάλλος πιλότος και συγγραφέας. («Μικρός Πρίγκιπας») (Θάν. 31/7/1944).
- 1941: Γιάννης Πουλόπουλος, λαϊκός τραγουδιστής. (Θάν. 23/8/2020).
Θάνατοι
- 1907: Κωνσταντίνος Βολανάκης, ζωγράφος. Θεωρείται ο «πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας». (Γενν. 17/3/1837).
- 1951: Αιμίλιος Βεάκης, κορυφαίος ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. (Γενν. 13/12/1884).
- 2003: Κάθριν Χέπμπορν, Aμερικανίδα ηθοποιός. (Γενν. 12/5/1907).