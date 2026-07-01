Ντάνι Γκλόβερ: Αποκάλυψε ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ – «Δεν νιώθω ότι είναι το τέλος της ζωής μου»

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Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά δημόσια ότι διαγνώστηκε με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ο 79χρονος σταρ του Χόλιγουντ και του «Φονικού Όπλου», ο οποίος έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να πολεμήσει το στίγμα που περιβάλλει τη νευροεκφυλιστική ασθένεια.

Η εξομολόγηση στο NBC

Ο Γκλόβερ, ο οποίος κλείνει τα 80 του χρόνια αργότερα αυτόν τον μήνα, είχε τον τελευταίο του κινηματογραφικό ρόλο το 2023.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Today» του δικτύου NBC, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε στο σπίτι του, ο κορυφαίος ηθοποιός μίλησε για τη διάγνωση που τον κράτησε μακριά από την υποκριτική.

Αναφερόμενος στην κατάστασή του, δήλωσε: «Θα μπορούσα να ζήσω με αυτό, υπό μία έννοια».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι στο μέλλον «τα πράγματα πρόκειται να είναι διαφορετικά και να αλλάξουν».

Αν και η ασθένεια έχει επιβραδύνει την κίνησή του και έχει επηρεάσει την ομιλία του, ο Γκλόβερ τόνισε ότι μπορεί να βασίζεται στην οικογένειά του για υποστήριξη.

«Με καλύπτουν», σημείωσε.

Αρκετά μέλη της οικογένειας του ηθοποιού εμφανίστηκαν μαζί του στη συνέντευξη, δηλώνοντας ότι ελπίζουν πως η δημόσια κοινοποίηση της ιστορίας του θα βοηθήσει να αμφισβητηθεί μέρος του στίγματος που περιβάλλει τη νόσο.

Η διάγνωση του 2023 και η αποδοχή της νέας πραγματικότητας

Ο Γκλόβερ μίλησε επίσης στο περιοδικό People για τη μάχη του, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε τα δυσάρεστα νέα το 2023.

Όπως παραδέχθηκε, «Κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίζεις ότι αυτό συμβαίνει σε εσένα και την ίδια στιγμή ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν από αυτό».

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Υπάρχουν οι στιγμές που συνεχίζεις να θυμάσαι, οι οποίες επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι μπορείς να θυμηθείς πράγματα. Και υπάρχουν στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Στο ίδιο μέσο μίλησε και η κόρη του, Μαντίσα, μοιραζόμενη τη δική της οπτική για την κατάσταση του πατέρα της.

«Νομίζω ότι μερικές φορές έχει επίγνωση και μερικές φορές όχι», δήλωσε.

Η Μαντίσα άρχισε να ανησυχεί για εκείνον λόγω της εκπληκτικής μνήμης που διέθετε ο Γκλόβερ πριν από τη διάγνωση.

«Το θέμα με τον μπαμπά μου είναι ότι θυμόταν το κάθε τι ανατρέχοντας μέχρι το 1970, σε ποια γωνία στεκόταν, με ποιον μίλησε, τι συζήτησαν, τι χρώμα ρούχα φορούσαν, τα πάντα», όμως ξαφνικά «άρχισαν να λείπουν κομμάτια από την ιστορία».

Μια σπουδαία καριέρα

Με μια πλούσια φιλμογραφία που εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών, ο Γκλόβερ γνώρισε τεράστια επιτυχία πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Μελ Γκίμπσον στο εξαιρετικά δημοφιλές franchise δράσης «Φονικό Όπλο», ενώ εμφανίστηκε και σε ταινίες που απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές, όπως το «The Color Purple» και το «Mandela».

Έχοντας υπάρξει πολλαπλές φορές υποψήφιος για βραβεία Emmy και Grammy, ο Γκλόβερ τιμήθηκε το 2021 με το ανθρωπιστικό βραβείο Jean Hersholt (τιμητικό Όσκαρ) για την κοινωνική και πολιτική του δράση.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο Today, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο, το κοινό δεν γνώριζε ότι είχε ήδη διαγνωστεί με τη νόσο.

Τι είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ

Το Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική πάθηση, που σημαίνει ότι τα συμπτώματα αναπτύσσονται σταδιακά κατά τη διάρκεια πολλών ετών και τελικά γίνονται πιο σοβαρά, επηρεάζοντας πολλαπλές λειτουργίες του εγκεφάλου.

Εκτός από την απώλεια μνήμης, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην ομιλία, την κίνηση, καθώς και σε αλλαγές στη συμπεριφορά, ακόμα και σε ψευδαισθήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θεραπεία για το Αλτσχάιμερ, ωστόσο οι επιστήμονες συνεχίζουν τις έρευνες και έχουν αναπτύξει ορισμένες θεραπευτικές αγωγές που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξή του.

Με πληροφορίες από: Far Out Magazine, Associated Press