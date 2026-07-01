Ομόφωνη καταδίκη από την αντιπολίτευση για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης εξέδωσαν ανακοινώσεις, με τις οποίες καταδικάζουν απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις, που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Τσουκαλάς: «Δεν χωρά στη δημοκρατία»

«Θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία. Η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες. Δεν χωράει βία στη δημοκρατία και ξαναλέω ότι η καταδίκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ είναι απερίφραστη και κατηγορηματική. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες, ώστε να συλληφθούν εκείνοι που εμπνεύστηκαν, ενορχήστρωσαν και συνετέλεσαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, διότι πρόκειται περί ενός εγκλήματος», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σκανδάμης: «Καταδικάζουμε την τρομοκρατική επίθεση»

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνος Σκανδάμης, χαρακτήρισε την επίθεση ως «τρομοκρατική», εκφράζοντας τη συμπαράσταση του κόμματος προς τα θύματα και ζητώντας την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη».

ΚΚΕ: «Καταδικάζουμε τις εμπρηστικές επιθέσεις»

Με ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ καταδίκασε τις επιθέσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση επιχειρεί, όπως υποστηρίζει, να αξιοποιήσει πολιτικά το περιστατικό.

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων» και σημειώνει ότι «πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου».

ΣΥΡΙΖΑ: «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις και κάλεσε τις αρμόδιες Αρχές, να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία», τονίζει και καταλήγει: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Βελόπουλος: «Άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και απαίτησε «την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών».

Νίκη: «Εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε κάθε έννοια ρητορικής μίσους»

Η Νίκη σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Το Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα “Νίκη” καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους, προσωπικότητες, την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Ούτως ή άλλως δεν είναι λίγες οι φορές που η ΝΙΚΗ έχει γίνει στόχος επιθέσεων.

Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες που υπήρξαν θύματα της επίθεσης, και εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στο έργο των Αρχών.

Η ΝΙΚΗ εκφράζει επίσης την αντίθεσή της σε κάθε έννοια ρητορικής μίσους, και αγωνίζεται για την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση των πολιτών, τον δημόσιο διάλογο και την σύνθεση των απόψεων κοινωνίας και πολιτείας, υπέρ του κοινού καλού.

ΕΛΑΣ: «Καταδικάζουμε απερίφραστα»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε σε δήλωση του ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ, Μαρίνος Σκανδάμης.

«Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη», κατέληξε.