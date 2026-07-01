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Αφροδίτη Νέστορα: «Απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου» – Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η μητέρα της

Η Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της ΝΔ, χαρακτήρισε την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της ως «απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα», το οποίο έχει φέρει την οικογένειά της σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην πολυκατοικία, με τη μητέρα της να δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

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Πολιτική

Αφροδίτη Νέστορα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της ΝΔ, σε γραπτή της ανακοίνωση, σχετικά με την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, αναφέρει μεταξύ άλλων πως πρόκειται για «απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα».
  • Συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην πολυκατοικία της, με τη μητέρα της να είναι βαρύτατα τραυματισμένη και να δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.
  • Σε πολιτικό επίπεδο, η Αφροδίτη Νέστορα τονίζει: «προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη».

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Η Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της ΝΔ, σε γραπτή της ανακοίνωση, σχετικά με την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της, αναφέρει μεταξύ άλλων πως πρόκειται για «απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου», το οποίο «έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση».

Συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η 70χρονη φέρει εγκαύματα σε όλο το σώμα της.

Καλύτερη είναι και η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της Αφροδίτη Νέστορα

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας.

Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.

Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.

Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη.

Αφροδίτη Νέστορα».

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