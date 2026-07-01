Φωτιά στη Φθιώτιδα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Σφάκας – «Απομακρυνθείτε προς Ελάτεια»

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ με 25 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Αταλάντης-Καλαπόδι.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Σφάκας

Πριν απο λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Σφάκας για εκκένωση. «Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για ετοιμότητα.