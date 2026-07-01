Βέλγιο: Τουλάχιστον 6 νεκροί από τη φωτιά σε 10ώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

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Μια τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Αμβέρσα, άφησε πίσω της τουλάχιστον έξι νεκρούς και πολλούς σοβαρά τραυματίες, συγκλονίζοντας το Βέλγιο.

Οι εικόνες από το σημείο κόβουν την ανάσα, με πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν πνίξει το κτίριο και εγκλωβισμένους ενοίκους να στέκονται στα πρεβάζια των παραθύρων περιμένοντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Το χρονικό της καταστροφής

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:53 π.μ. τοπική ώρα στο συγκρότημα κατοικιών που βρίσκεται στη λεωφόρο August Vermeylenlaan, στην περιοχή Linkeroever της Αμβέρσας, όπου διαμένουν περίπου 200 άνθρωποι.

JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO — Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026



Μέχρι στιγμής παραμένει εντελώς ασαφές πόσοι από τους ενοίκους βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εικάζεται ότι ξεκίνησε από τον 8ο όροφο, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα.

Αν και οι δυνάμεις κατάφεραν τελικά να «περιορίσουν» την πυρκαγιά –πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να επεκταθεί– η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Η Μαρί Ντε Κλερκ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε: «Οι άνθρωποί μας εργάζονται σκληρά για την κατάσβεση. Είναι μια πολύ περίπλοκη πυρκαγιά με κακή ορατότητα και πολύ καπνό στο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτό καθιστά την κατάσβεση πιο δύσκολη».

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση προς το πρακτορείο Belga, η ίδια πρόσθεσε: «Οι ομάδες μας εκκένωσαν το κτίριο. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι πλήρως απασχολημένες με την κατάσβεση της φωτιάς και την αναζήτηση άλλων πιθανών θυμάτων».

Βαρύς ο απολογισμός

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης De Telegraaf και VRT, ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε στους έξι, ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για πέντε νεκρούς.

Πολλοί ένοικοι έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα ή παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, με τον ακριβή αριθμό τους να παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος.

Στην περιοχή έχει τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Ιατρικής Παρέμβασης (MIP) για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της παροχής βοήθειας.

WATCH: Dramatic footage shows residents escaping burning apartment building in Linkeroever, Belgium as 6 killed, hundreds evacuated pic.twitter.com/0Ew01GMSnc — Rapid Report (@RapidReport2025) July 1, 2026



Λίγο νωρίτερα, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κιμ Μπάστιενς, μιλώντας στο VRT NWS Journaal, έκανε λόγο για βαρύ τίμημα: «Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν πεθάνει και υπάρχει επίσης σημαντικός αριθμός σοβαρά και ελαφρά τραυματισμένων. Η πυροσβεστική εξακολουθεί να αναζητά άλλα πιθανά θύματα, αλλά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά».

Στο σημείο της καταστροφής έφτασε αμέσως και η δήμαρχος της Αμβέρσας, Έλς φαν Ντούεσμπουργκ, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο προσωρινό κέντρο επιχειρήσεων.

Όσοι κάτοικοι εκκενώθηκαν και δεν φέρουν τραύματα μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο φροντίδας.

Δραματικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τον εφιάλτη συγκλονίζουν. Ο Χέερτ Ντεγούλφ, ο οποίος διαμένει στον 10ο όροφο, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές του τρόμου.

«Πρώτα κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα, 3 λεπτά αργότερα χτύπησε ο συναγερμός πυρκαγιάς. Μέχρι τότε, υπήρχε ήδη καπνός στους διαδρόμους. Προσπαθήσαμε να κατεβούμε μόνοι μας, αλλά δεν τα καταφέραμε πια. Ταμπουρωθήκαμε στο διαμέρισμά μας και περιμέναμε στη βεράντα. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, η πυροσβεστική ήρθε να μας σώσει από τη βεράντα με τη σκάλα», περιέγραψε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν υπήρχε φωτιά στον διάδρομο ή στο διαμέρισμά τους, παρά μόνο πυκνός καπνός.

«Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που μένουν στο κτίριο και έχω την εντύπωση ότι η εκκένωσή τους συνεχίζεται ακόμα», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι και ο 92χρονος πρώην δήμαρχος της πόλης, Μπομπ Κουλς, μαζί με την οικογένειά του.

Ο γαμπρός του πρώην δημάρχου δήλωσε: «Τα πεθερικά μου μένουν στο κτίριο κατοικιών. Όπως κι εμείς, είμαστε γείτονες. Είμαστε καλά. Τα πεθερικά μου έχουν επίσης εκκενωθεί στο μεταξύ. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να σώσουμε τη γάτα, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε».

Την ίδια στιγμή, οι σκηνές που εκτυλίσσονται έξω από το κτίριο είναι δραματικές, με συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους.

Ένας άνδρας, φανερά συγκινημένος, που ζει στον 10ο όροφο και ψάχνει τη μητέρα του η οποία διαμένει λίγους ορόφους πιο κάτω, ξέσπασε λέγοντας: «Ποιος πήγε στο νοσοκομείο, ποια είναι τα θύματα; Είναι η μητέρα μου ανάμεσά τους ή όχι;».

«Απλώς ψάχνω τη μητέρα μου, αλλά η αστυνομία με σπρώχνει στην άκρη σαν να είμαι τουρίστας. Ελπίζω να εμφανιστεί εδώ από στιγμή σε στιγμή και να μην έχει πάθει τίποτα κακό».