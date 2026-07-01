Αμβέρσα: Πολλοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών –

Μια μεγάλη πυρκαγιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα είχε ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς και σοβαρούς τραυματισμούς, με την αστυνομία να μην έχει ακόμη δημοσιεύσει ακριβή στοιχεία και την έρευνα για θύματα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φωτιά ξέσπασε στην οδό August Vermeylenlaan πριν τις 10:00 π.μ. την Τετάρτη, και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν τους κατοίκους, ενώ η πυροσβεστική ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Αμβέρσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μεγάλη πυρκαγιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα είχε ως αποτέλεσμα πολλούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εκκενώνουν τους κατοίκους και να αναζητούν πιθανά θύματα.
  • «Περισσότεροι από διακόσιοι άνθρωποι ζουν εκεί», αναφέρει η πυροσβεστική, η οποία ζητεί από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια μεγάλη πυρκαγιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα είχε ως αποτέλεσμα πολλούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει ακριβή στοιχεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανά θύματα.

Η φωτιά σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ξέσπασε στην πολυκατοικία στην οδό August Vermeylenlaan την Τετάρτη πριν από τις 10:00 π.μ.

Ο καπνός είναι ορατός από μακριά, αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης όπως το VRT.

Εκτός από τους πολλούς νεκρούς και τους σοβαρά τραυματίες, υπάρχουν και ελαφρά τραυματίες που εισέπνευσαν καπνό. Η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκενώνουν τους κατοίκους και αναζητούν πιθανά θύματα.

«Περισσότεροι από διακόσιοι άνθρωποι ζουν εκεί. Η εκκένωση βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη», αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία της Αμβέρσας. «Η ομάδα μας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκεται επίσης επί τόπου».

Η πυροσβεστική υπηρεσία ζητεί από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή. Έχει επίσης σταλεί συναγερμός BE, το βελγικό αντίστοιχο του 112, ζητώντας από τους ανθρώπους να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.

Σώθηκε από τη βεράντα

Ο Geert Dewulf μένει στον 10ο όροφο: «Πρώτα κόπηκε το ρεύμα, 3 λεπτά αργότερα ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς. Μέχρι τότε, υπήρχε ήδη καπνός στους διαδρόμους».

«Προσπαθήσαμε να κατέβουμε μόνοι μας, αλλά δεν μπορούσαμε άλλο. Οδηγηθήκαμε στο διαμέρισμά μας και περιμέναμε στη βεράντα. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, η πυροσβεστική υπηρεσία ήρθε να μας σώσει από τη βεράντα με την πυροσβεστική σκάλα» περιέγραψε.

Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν επίσης πολύ επειδή δεν γνωρίζουν αν η οικογένειά τους ήταν στο σπίτι τη στιγμή της πυρκαγιάς. «Η μητέρα μου μένει στον 5ο όροφο. Δεν ξέρω αν ήταν σπίτι και πού βρίσκεται τώρα. Ανησυχώ και προς το παρόν δεν έχω περισσότερες πληροφορίες».

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