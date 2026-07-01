Δίκη για τα Τέμπη: Τοποθετούνται οι συνήγοροι επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

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Άρχισαν σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση των κατηγοριών, προσκόμισης εγγράφων, κλήσης νέων μαρτύρων, άσκησης διώξεων για νέα αδικήματα, συμπλήρωσης της ανάκρισης και ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Χθες η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ απέρριψε τα αιτήματα για συμπλήρωση της ανάκρισης και ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, διατάξεις του εφέτη ανακριτή, της προέδρου εφετών και της αντεισαγγελέως εφετών Λάρισας που είχαν απορρίψει αντίστοιχα αιτήματα κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης και είχαν αποφανθεί για τα ζητήματα που αφορούσαν την πυρόσφαιρα και την φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης.

Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος κ. Αντώνης Ψαρόπουλος στην τοποθέτησή του, αφού συντάχθηκε με την πρόταση της εισαγγελέως, ζήτησε από το δικαστήριο να μην λάβει ως δεδικασμένο τις συγκεκριμένες διατάξεις για τις ευθύνες των στελεχών της Hellenic Train που παραπέμφθηκαν μόνο για πλημμεληματικού τύπου κατηγορίες αναφορικά με την λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R.

Ένα από τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας ήταν να αποδοθεί και στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στην κακουργηματική του μορφή, όπως ισχύει για τους 33 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στο ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης δεν διερευνήθηκε επαρκώς κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας κ. Λουκά Αποστολίδη, ο οποίος τόνισε πως είναι «άκρως απαραίτητη» η παρουσία των πρώην γενικών γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στην έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται πως ο κ. Αποστολίδης ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες οι πρώην γενικοί γραμματείς.

Οι τοποθετήσεις συνεχίζονται, μετά την σύντομη διακοπή, με την συνήγορο συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ